Im zentralen Spiel des 12. Spieltags der englischen Premier League empfing der «Arsenal» in London im «Emirates» Stadion «Manchester City» und erreichte trotz eines zweimaligen Rückstands ein 2:2 Unentschieden.

In dieser wichtigen Begegnung stand der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov, in der Startelf der «Citizens» und absolvierte die volle Spielzeit von 90 Minuten.

Spielverlauf und Tabellensituation

Das Spiel wurde in der 34. Minute durch Erling Haaland eröffnet, doch sechs Minuten später stellte Kai Havertz den Ausgleich wieder her. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Fernandes «Manchester City» erneut in Führung, doch das Tor von Jurrien Timber in der 83. Minute bewahrte «Arsenal» vor der Niederlage.

Nach diesem Ergebnis erhöhte das Team von Mikel Arteta sein Punktekonto auf 29 und behauptete die Tabellenführung. Der Manchester-Klub rückte mit 23 Punkten auf den 2. Platz vor.

Statistiken «Arsenal» «Manchester City» Endstand 2 2 Torschützen Kai Havertz (40'), Jurrien Timber (83') Erling Haaland (34'), Fernandes (48') Gelbe Karten (4:4) Calafiori (12'), Merino (13'), Guimarães (45+2'), Timber (90') Fernandes (23'), Ndiaye (39'), Donnarumma (89'), Guéhi (90+6') Tabellenplatz 1. Platz (29 Punkte) 2. Platz (23 Punkte)

Spielbericht und Aufstellungen

PL. 12. Spieltag: «Arsenal» – «Manchester City» 2:229. November. London, «Emirates» StadionTore: Havertz (40), Timber (83) – Haaland (34), Fernandes (48).

«Arsenal»: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 46), Guimarães, Merino (Lewis-Skelly, 58), Ødegaard (Gyökeres, 58), Madueke (Douman, 80), Solis (Eze, 58), Havertz.

«Manchester City»: Donnarumma, Nunes, Husanov, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Buaddi, Fernandes (O'Reilly, 67), Doku (Foden, 67), Ndiaye (Kovačić, 77), Haaland.

Verwarnungen: Calafiori (12), Merino (13), Fernandes (23), Ndiaye (39), Guimarães (45+2), Donnarumma (89), Timber (90), Guéhi (90+6).

Glauben Sie, dass «Arsenal» den 6-Punkte-Vorsprung bis zum Saisonende halten kann oder wird «Manchester City» im Titelrennen wieder aufschließen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!