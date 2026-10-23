Ipswich – Nottingham: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen Ipswich und Nottingham im Rahmen der englischen Premier League beginnt am 24. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Ipswich Startelf: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 7. Fatawu I., 12. Florentino, 26. O'Shea D., 42. Ouattara A., 25. Palacios E., 11. Philogene J.

Ipswich Ersatzbank: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 24. Greaves J., 38. Maeda D., 5. Matusiwa A., 32. Nunes M., 37. Scherpen K.

Ipswich Cheftrainer: O'Neil G.

Nottingham Startelf: 26. Sels M., 23. Cunha, 19. Delap L., 10. Gibbs-White M., 24. Mccati J., 31. Milenkovic N., 27. Munoz D., 5. Murillo, 14. Ndoye D., 21. Schlager X., 3. Williams N.

Nottingham Ersatzbank: 34. Aina O., 2. Diomande O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.

Nottingham Cheftrainer: Glasner O.