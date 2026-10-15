Hoffenheim – Beşiktaş: Aufstellungen und Live-Ticker

·11·Sport
Hoffenheim – Beşiktaş: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel der Europa League zwischen Hoffenheim und Beşiktaş beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Hoffenheim Startelf: 1. Baumann O. (Kapitän), 11. Asllani F., 7. Avdullahu L., 13. Bernardo, 18. Burger V., 34. Soufal V., 14. Dagim A., 10. Hložek A., 5. Kabak O., 27. Kramarić A., 28. Machida K.

Hoffenheim Ersatzbank: 29. Abraha N., 20. Conte B., 17. De Kat N., 15. Gendre V., 2. Granach R., 19. Lemperle T., 32. Lenz C., 9. Mörstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L., 22. Prass A., 39. Rotz M.

Hoffenheim Cheftrainer: Ilzer C.

Beşiktaş Startelf: 1. Nübel A., 12. Agbadu E., 29. Fakili I., 10. Kökçü O. (Kapitän), 62. Murilo M., 4. Ndidi W., 9. Oh Hyeon-gyu, 15. Olaitan J., 11. Ouattara K., 53. Topçu E., 19. Trossard L.

Beşiktaş Ersatzbank: 50. Akdağ U., 80. Alemdar D., 70. Birjan A. S., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 8. Kayra Yılmaz K., 90. Kılıçsoy S., 21. Miretti F., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 33. Yılmaz R.

Beşiktaş Cheftrainer: Italiano V.

HoffenheimBeşiktaşEuropa LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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