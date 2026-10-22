Hoffenheim – Lyon: Aufstellungen und Liveticker

·3·Sport
Hoffenheim – Lyon: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Lyon im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Hoffenheim Startelf: 1. Baumann O. (Kapitän), 34. Soufal V., 2. Granach R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramaric A., 20. Conte B., 7. Avdullahu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Dagim A.

Hoffenheim Ersatzbank: 29. Abraha N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger V., 15. Jandre V., 10. Hlozek A., 47. Lassig V., 32. Lenz C., 28. Machida K., 9. Mörstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L.

Hoffenheim Cheftrainer: Ilzer C.

Lyon Startelf: 1. Greif D., 37. Kango S., 22. Mata C. (Kapitän), 20. Bahre F., 21. Kluivert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Budash K., 45. Himbert R., 11. Nakamura K.

Lyon Ersatzbank: 16. Abner Vinicius, 13. Atekame Z., 25. Bengi J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 38. Garcia A., 85. Kamara N., 18. Mera K., 23. Morton T., 19. Niakate M., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.

Lyon Cheftrainer: Fonseca P.

HoffenheimLyonEuropa LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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