Getafe – Rayo Vallecano: Aufstellungen und Liveticker

47+3 Unai López (Rayo Vallecano) zieht aus der Distanz ab, der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei, und die Fotografen springen eilig zur Seite.

45+3 Unai López (Rayo Vallecano) schießt von außerhalb des Strafraums, der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei und die Fotografen springen eilig zur Seite.

45+4 Die erste Halbzeit ist zu Ende.

45+2 Kiko Femenía (Getafe) trifft ins Tor, aber der Treffer zählt nicht, da der Ball im Aus war.

45+1 Spiel: Getafe - Rayo Vallecano. Stand: 0-1. Kommentar: Ivan Balliu (Rayo Vallecano) sieht die Gelbe Karte.

45 Es gibt mindestens 3 Minuten Nachspielzeit.

40 Getafe konnte die Ecke nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr aufmerksam agierte und die Gefahr klärte.

39 Sergio Camello (Rayo Vallecano) findet Platz im Strafraum und schießt direkt, aber der Ball geht über die Latte. Hoch, ungenau und alles andere als schön.

38 Nicht alles lief nach Plan. Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano) versuchte es aus der Distanz, aber sein Schuss aufs linke Eck war zu harmlos, um David Soria vor Probleme zu stellen, und der Torwart fing den Ball mühelos ab.

35 Juan Valu (Getafe) verwertet die Flanke im Strafraum per hervorragendem Kopfball, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei! Was für eine große Chance!

35 Getafe konnte den Eckball nicht nutzen, die Verteidiger klärten den Ball.

34 Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel für einen Wechsel: Ramón Terrats geht vom Feld, für ihn kommt Abdel Abqar (Getafe).

32 Eine gute Klärungsaktion des Verteidigers bedeutet, dass Rayo Vallecano aus diesem Eckball nichts machen kann.

32 José Bordalás Jiménez muss aufgrund der Roten Karte taktisch wechseln. Abdel Abkar kommt bei Getafe für Ramón Terrats ins Spiel.

32 Florian Lejeune (Rayo Vallecano) führt den Freistoß aus, aber der Ball prallt an der Mauer ab. Der Linienrichter hat die richtige Entscheidung getroffen, und Rayo Vallecano bekommt eine Ecke.

29 Rayo Vallecano führt einen Freistoß aus aussichtsreicher Distanz aus.

28 Schiedsrichter Juan Ander González Esteban zögert keine Sekunde und zeigt die Rote Karte. Djené (Getafe) muss vorzeitig vom Feld und kann über sein grobes Foul nachdenken.

27 Juan Valbu (Getafe) versucht es aus der Ferne, verfehlt aber das Tor, der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

25 Die Ecke wurde ausgeführt, aber Rayo Vallecano konnte kein Kapital daraus schlagen, der Verteidiger klärte den Ball.

24 Sergio Camello (Rayo Vallecano) dringt in den Strafraum ein und versucht David Soria mit einem Schuss in den oberen Winkel zu überraschen, aber der Torhüter pariert glänzend. Rayo Vallecano holt einen Eckball heraus.

23 Jon Ander González Esteban pfiff das Spiel ab und zeigte nach einem Foul von Nemanja Gudelj (Getafe) an seinem Gegenspieler auf den Freistoß.

21 Das Spiel ist unterbrochen, da Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) im Abseits steht.

16 Nach einem Standard von Getafe sicherte sich einer der Verteidiger problemlos den Ball.

16 Getafe führt den Eckball aus, aber die Abwehr klärt stark. Eckstoß. Getafe bekommt noch eine Chance.

16 Djené (Getafe) sieht Gelb vom Schiedsrichter.

11 Tor! Jorge de Frutos legt mustergültig ab für Alvaro Garcia (Rayo Vallecano), der aus kurzer Distanz mühelos vollendet. Es steht 0:1.

9 Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) steht bei einem Lauf im Abseits.

4 Ramón Terrats (Getafe) entschloss sich zum Schuss, aber sein Versuch wurde von einem Abwehrspieler geblockt und war für den Torhüter ungefährlich.

3 Martín Satriane (Getafe) steigt im Strafraum am höchsten und schießt den Ball weit über die Latte. Ein sehr schwacher Schuss.

2 Mario Martín (Getafe) schießt von außerhalb des Strafraums, aber sein Versuch wird geblockt.

2 Der Ball ist im Aus. Getafe führt einen Eckstoß aus.

1 Kiko Femenía (Getafe) foult, und der Schiedsrichter zückt sofort die gelbe Karte.

1 Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel beginnt.

00:04 Rayo Vallecano eröffnet das Spiel.

00:00 Das heutige Spiel wird von Schiedsrichter John Ander González Esteban geleitet.

00:00 Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.