Ein Vertreter der spanischen La Liga, Getafe hat die Verpflichtung des erfahrenen Verteidigers Dani Carvajal , der jahrelang für Real Madrid spielte, offiziell bekannt gegeben. Laut Angaben der Pressestelle des Vereins hat der 34-jährige Fußballer, der als vertragsloser Spieler agierte, am Dienstag einen Arbeitsvertrag bei seinem neuen Team unterzeichnet.

Diese Vereinbarung wurde von der La-Liga-Führung offiziell bestätigt, und der Verteidiger setzt seine Karriere nun beim Stadtrivalen fort.

Vertragsdetails und ein neues Kapitel in der Karriere

Die wichtigsten Aspekte des Transfers und des neuen Vertrags sind wie folgt:

Vertragslaufzeit: Die Vereinbarung zwischen Carvajal und Getafe bis zum Sommer 2027 ausgelegt;

Ein ablösefreier Star: Nachdem sein Vertrag bei den „Königlichen“ ausgelaufen war, wurde der Spieler zum Free Agent, weshalb Getafe keine Ablösesumme zahlen musste;

Entscheidung für Madrid: Der Spieler, der den Großteil seiner Karriere in der Hauptstadt verbracht hat, entschied sich dafür, in der Region Madrid zu bleiben.

Eine große 13-jährige Geschichte mit Real Madrid

Dani Carvajal gilt als einer der erfolgreichsten und wichtigsten Außenverteidiger in der Geschichte von Real Madrid:

Langjährige Loyalität: Carvajal verteidigte von 2013 bis 2026 – volle 13 Jahre lang – die Ehre der „Blancos“;

Abschied: Nach Abschluss der letzten Saison entschieden sich die Parteien, die Zusammenarbeit zu beenden, und der Spieler erhielt den Status eines vertragslosen Spielers.

Die aktuelle Situation von Getafe

Die Ankunft des erfahrenen Verteidigers soll die Abwehr des Vereins, der sich in der unteren Tabellenhälfte befindet, verstärken:

Nach dem 8. Spieltag der spanischen Meisterschaft hat Getafe 8 Punkte auf dem Konto;

Das Team belegt derzeit in der La-Liga-Tabelle den 14. Platz. eingenommen.

Es wird erwartet, dass Carvajals enorme internationale Erfahrung und Siegermentalität ein wichtiger Faktor bei der Verbesserung der Ergebnisse von Getafe in dieser Saison sein werden.