Welche Note erhielt Behruz Karimov im Spiel gegen Getafe? (Details)

Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Conference League gewann der Schweizer Verein Lugano auswärts gegen den spanischen La-Liga-Vertreter Getafe mit einem sensationellen 5:2-Sieg.

In dieser Begegnung kam auch der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov zum Einsatz und trug zu diesem wichtigen Sieg bei. Die renommierte internationale Statistik-Plattform Flashscore veröffentlichte ihre Bewertung für die Leistung des usbekischen Legionärs in diesem Spiel.

Karimovs Spielzeit und seine Bewertung

Unser Landsmann passte sich schnell dem Spieltempo an und half seinem Team in den Schlussminuten, die Führung zu verteidigen:

Einsatzzeit: Behruz Karimov wurde in der 75. Minute eingewechselt und spielte bis zum Schlusspfiff;

Flashscore-Bewertung: Das Statistik-Portal bewertete die Leistung des usbekischen Mittelfeldspielers mit 6,4 Punkten bewertet;

Im Vergleich zu seinen Teamkollegen: Der erfahrene Ezgjan Alioski, der zeitgleich mit Karimov eingewechselt wurde, erhielt 6,3 Punkte, während der Stammspieler Hannes Delcroix ebenfalls mit 6,3 Punkten bewertet wurde.

Die besten und schlechtesten Leistungen bei Lugano

Beim torreichen Auswärtssieg der Schweizer wurden die Spieler wie folgt bewertet:

Spieler des Spiels: Der Stürmer und zweifache Torschütze Albian Ajeti erhielt die Höchstnote von 9,0 Punkten ;

Kevin Behrens: Der eingewechselte Stürmer, der das fünfte Tor erzielte, wurde mit 7,7 Punkten belohnt;

Weitere Bewertungen: Martim Marques erhielt 6,1 Punkte, während die niedrigste Bewertung im Team an den Mittelfeldspieler Anto Grgić vergeben wurde (5,3 Punkte).

Situation im Wettbewerb und nächster Gegner