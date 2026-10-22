Getafe – Lugano: Aufstellungen und Liveticker

·6·Sport
Getafe – Lugano: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen Getafe und Lugano im Rahmen der Conference League beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Getafe Startelf: 13. Soria D., 5. Abkar A., 20. Angileri F., 3. Duarte D., 2. Djené (Kapitän), 16. Francho, 21. García A., 17. Kiko Femenía, 9. Mayoral B., 28. Risco A., 26. Yellu J.

Getafe Ersatzbank: 15. Boselli S., 35. Ferrer D., 8. Gudelj N., 1. Letáček J., 6. Milla L., 22. Mojica J., 10. Satriano M., 4. Sazonov S., 11. Terrats R., 19. Ünal E.

Getafe Cheftrainer: Bordalás Jiménez J.

Lugano Startelf: 16. von Ballmoos D. (Kapitän), 9. Ajeti A., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 17. Mai L., 30. Moncada D., 6. Papadopoulos A., 46. Zanotti M.

Lugano Ersatzbank: 7. Alioski E., 91. Berens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 2. Karimov B., 4. Kelvin D., 14. Kendouci A., 26. Marques M., 99. Mina D., 24. Pilstrom E.

Lugano Cheftrainer: Croci-Torti M.

GetafeLuganoConference LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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