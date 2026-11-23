Am 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft Atlético traf auswärts auf Getafe. Die Begegnung verlief unter der vollständigen Kontrolle der „Matratzenmacher“ und endete mit einem souveränen 3:0 Sieg für die Schützlinge von Diego Simeone.

Das Schicksal der Partie war bereits in der ersten Halbzeit so gut wie besiegelt: In der 10. Minute Baena eröffnete den Torreigen, während in der 30. Minute Cardozo die Führung der Gäste verdoppelte. In der Nachspielzeit (90+2') erzielte schließlich Grimaldo den dritten Treffer für sein Team.

Tabellensituation

Nach diesem Sieg erhöhte das Team von Diego Simeone sein Punktekonto auf 31 Zähler und bleibt den Tabellenführern der La Liga — Barcelona und Real Madrid — dicht auf den Fersen. Getafe liegt mit 12 Punkten derzeit auf dem 16. Tabellenplatz.