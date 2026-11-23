Getafe – Atlético 0:3: Diego Simeones Team feiert souveränen Auswärtssieg
Am 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft Atlético traf auswärts auf Getafe. Die Begegnung verlief unter der vollständigen Kontrolle der „Matratzenmacher“ und endete mit einem souveränen 3:0 Sieg für die Schützlinge von Diego Simeone.
Das Schicksal der Partie war bereits in der ersten Halbzeit so gut wie besiegelt: In der 10. Minute Baena eröffnete den Torreigen, während in der 30. Minute Cardozo die Führung der Gäste verdoppelte. In der Nachspielzeit (90+2') erzielte schließlich Grimaldo den dritten Treffer für sein Team.
Tabellensituation
Nach diesem Sieg erhöhte das Team von Diego Simeone sein Punktekonto auf 31 Zähler und bleibt den Tabellenführern der La Liga — Barcelona und Real Madrid — dicht auf den Fersen. Getafe liegt mit 12 Punkten derzeit auf dem 16. Tabellenplatz.
Statistiken
Getafe
Atlético
Endstand
0
3
Tore
—
Baena (10'), Cardozo (30'), Grimaldo (90+2')
Platzierung / Punkte
16. Platz (12 Punkte)
31 Punkte (Verfolger der Tabellenspitze)
Spielbericht und Aufstellungen
La Liga. 13. Spieltag Getafe – Atlético 0:3 Tore: Baena (10), Cardozo (30), Grimaldo (90+2).
Getafe: Soria, Romero, Mójica, Djené, Jean (Satriano, 46), Andrés García (Davinchi, 85), Milla, Terrats (Femenía, 46), Serrano (Mayoral, 67), Ünal, Monson.
Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Koke, Barrios, Cardozo (Lee Kang-in, 46), Simeone, Baena (Mendoza, 67), Álvarez (Sørloth, 75).
Glauben Sie, dass Atlético mit einer solch souveränen Auswärtsleistung im weiteren Saisonverlauf ernsthaft um die Meisterschaft gegen Real und Barcelona mitspielen kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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