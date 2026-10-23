Am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Conference League gab es eine der größten Überraschungen auf europäischem Boden. Der Schweizer FC Lugano war zu Gast beim spanischen La-Liga-Vertreter Getafe CF und besiegte den Gegner überraschend deutlich mit 5:2.

Für usbekische Fußballfans ist besonders bemerkenswert, dass der Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Behruz Karimov, direkt an diesem historischen Sieg beteiligt war.

Schnelle Tore, Comeback und Intensität in der ersten Halbzeit

Das Spiel nahe Madrid begann mit einem unerwarteten Tempo und einem ständigen Wechsel auf der Anzeigetafel:

Der erste Schlag der Spanier: Bereits in der 2. Minute brachte Iván Azón Getafe in Führung;

Die Antwort von Lugano: Die Gastgeber konnten sich kaum über das Tor freuen, da Albian Ajeti bereits in der 3. Minute ausglich. Vier Minuten später, in der 7. Minute, brachte Yanis Cimignani die Gäste in Führung, und in der 26. Minute schnürte Ajeti seinen Doppelpack, womit die Schweizer mit einer 3:1-Führung in die Pause gingen.

5:2 und Behruz Karimovs Einsatz

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Lugano nicht locker:

Die Tore zur Absicherung des Sieges: In der 50. Minute erhöhte Uran Bislimi auf 4:1. In der 74. Minute konnte Getafe-Stürmer Borja Mayoral den Rückstand verkürzen (2:4);

Der Einsatz unseres Legionärs: Nach dem Tor von Getafe wurde der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov, in der 75. Minute eingewechselt, um die Defensive zu stabilisieren, und agierte bis zum Schlusspfiff souverän;

Der Schlusspunkt: In der Nachspielzeit (90.+2) setzte Kevin Behrens den Schlusspunkt zum 5:2.

Getafe — Lugano 2:5 (Spielbericht)

Wettbewerb: UEFA Conference League, Ligaphase, 2. Spieltag;

Tore: Iván Azón (2.), Borja Mayoral (74.) — Albian Ajeti (3., 26. Doppelpack), Yanis Cimignani (7.), Uran Bislimi (50.), Kevin Behrens (90.+2).

Nach dem deutlichen und souveränen Auswärtssieg in Spanien kletterte Lugano mit nun 6 Punkten in der Tabelle der Conference League direkt auf den 2. Platz.