Atlético Madrid besiegte Getafe am 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft auswärts mit 3:0. Cheftrainer Diego Simeone äußerte sich zum souveränen Sieg seiner Mannschaft, den Auswärtsergebnissen und dem Anpassungsprozess nach der Spielpause.

Atlético sicherte sich drei wichtige Punkte am nächsten Spieltag der spanischen Liga. Der 3:0-Erfolg im Stadion von Getafe setzte die erfolgreiche Auswärtsserie der Madrilenen fort.

Nach der Begegnung bewertete Diego Simeone das Spiel seiner Mannschaft und betonte, dass die Stärken des Gegners zwar analysiert worden seien, die Entscheidung aber lange auf sich warten ließ.

Simeone: „Unsere Überlegenheit wirkte nicht sicher“

Für den argentinischen Experten war die Konstanz der Mannschaft das Wichtigste. Er erklärte, dass Atlético wusste, wie Getafe gefährlich werden könnte, und während des Spiels weiterhin Torchancen kreierte.

„Es war wichtig, eine konstante Leistung zu zeigen. Wir wussten genau, womit der Gegner gefährlich werden könnte.

Lange Zeit konnten wir das Spiel nicht vorzeitig entscheiden, aber das Team hörte nicht auf, gefährliche Situationen zu kreieren.