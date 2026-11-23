Simeone enthüllt das Geheimnis der Auswärtssiege von Atlético: „Wir spielen jetzt besser“
Atlético Madrid besiegte Getafe am 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft auswärts mit 3:0. Cheftrainer Diego Simeone äußerte sich zum souveränen Sieg seiner Mannschaft, den Auswärtsergebnissen und dem Anpassungsprozess nach der Spielpause.
Atlético sicherte sich drei wichtige Punkte am nächsten Spieltag der spanischen Liga. Der 3:0-Erfolg im Stadion von Getafe setzte die erfolgreiche Auswärtsserie der Madrilenen fort.
Nach der Begegnung bewertete Diego Simeone das Spiel seiner Mannschaft und betonte, dass die Stärken des Gegners zwar analysiert worden seien, die Entscheidung aber lange auf sich warten ließ.
Simeone: „Unsere Überlegenheit wirkte nicht sicher“
Für den argentinischen Experten war die Konstanz der Mannschaft das Wichtigste. Er erklärte, dass Atlético wusste, wie Getafe gefährlich werden könnte, und während des Spiels weiterhin Torchancen kreierte.
„Es war wichtig, eine konstante Leistung zu zeigen. Wir wussten genau, womit der Gegner gefährlich werden könnte.
Lange Zeit konnten wir das Spiel nicht vorzeitig entscheiden, aber das Team hörte nicht auf, gefährliche Situationen zu kreieren.
Das 2:0 in der zweiten Halbzeit war ebenfalls trügerisch, unsere Überlegenheit wirkte nicht sicher. Am Ende haben wir jedoch ein wichtiges Spiel gewonnen“, sagte Simeone.
Aus den Worten des Trainers geht hervor, dass er trotz der 2:0-Führung das Spiel nicht vollständig unter Kontrolle sah. Für Atlético war das dritte Tor nicht nur wichtig, um das Ergebnis zu erhöhen, sondern auch, um den Sieg abzusichern.
Warum spielt Atlético auswärts besser?
Simeone wurde auch zu den sechs Auswärtssiegen in der laufenden La-Liga-Saison befragt.
Der Trainer betonte, dass die Mannschaft ihr Spiel in den Auswärtspartien stetig verbessert. Die erzielten Tore ermöglichen es den Spielern, ruhiger zu agieren und das Spiel unter Kontrolle zu halten.
„Wir haben begonnen, in Auswärtsspielen besser zu spielen. Die Tore geben uns die Möglichkeit, das Spiel gelassener fortzusetzen. Auch gegen Barcelona haben wir 50 Minuten lang sehr gut gespielt.
Heute war es auch nicht einfach. Man muss berücksichtigen, dass die Rückkehr in den Wettbewerb nach der Pause für alle europäischen Spitzenklubs schwierig war.
Zu Hause haben wir mehr Unterstützung durch die Fans, aber wir konnten unsere Ziele auch auswärts erreichen“, fügte der Trainer hinzu.
Für Simeone ist das Wichtigste die Konstanz der Ergebnisse
Der Sieg von Atlético gegen Getafe hat erneut gezeigt, dass die Mannschaft auch auswärts Ergebnisse liefern kann. Simeone verbindet diesen Erfolg nicht nur mit einem Spiel, sondern mit der allgemeinen Entwicklung des Teams.
Der Trainer glaubt, dass Tore und die Führung im Spiel auch einen positiven Einfluss auf die mentale Verfassung der Spieler haben. Die Hauptaufgabe für die Madrilenen besteht nun darin, diese Konstanz in den kommenden Spielen der Saison beizubehalten.
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…