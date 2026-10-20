Liverpool – Villarreal: Aufstellungen und Live-Ticker

61 Trey Nyoni (Liverpool) nimmt das kurze Zuspiel an und versucht es aus mittlerer Distanz, aber der Schuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ist im Toraus und Villarreal setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

60 Es gibt einen Wechsel. Georges Mikautadze verlässt den Platz und Íñigo Pérez gibt Ayoze Pérez (Villarreal) letzte taktische Anweisungen.

60 Auswechselung. Alex Freeman (Villarreal) kommt für Tajon Buchanan.

58 Alexis Mac Allister (Liverpool) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber der erste Verteidiger klärt den Ball.

58 Alexis Mac Allister (Liverpool) schnappt sich den Abpraller und versucht es aus der Distanz, aber ein Verteidiger blockt den Schuss gekonnt ab. Der Schiedsrichter pfeift, Liverpool bekommt eine Ecke.

58 Der Verteidiger blockfert den Fernschuss von Florian Wirtz (Liverpool) stark ab.

57 Florian Wirtz (Liverpool) lässt im Strafraum zwei Gegenspieler stehen und zieht flach aufs Tormitte ab, aber Péter Gulácsi ahnt die Situation und fängt den Ball mühelos ab.

56 Kostas Tsimikas (Liverpool) bringt den Freistoß in den Strafraum, aber die Abwehr klärt die Gefahr. Der Ball geht ins Toraus, Abstoß für Villarreal.

54 Kostas Tsimikas (Liverpool) bringt den Eckstoß in den Strafraum, aber die Abwehr klärt.

54 Auswechslung. Alberto Moleiro verlässt den Platz, für ihn kommt Juan Foyth (Villarreal).

53 Rio Ngumoha (Liverpool) schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber ein Gegenspieler blockt den Ball ab. Der Ball geht ins Aus. Liverpool bekommt eine Ecke.

53 Cody Gakpo (Liverpool) nahm einen mustergültigen Steckpass an und zog aus aussichtsreicher Position ab, aber Péter Gulácsi hatte die Situation voll unter Kontrolle und schnappte sich den Ball mühelos.

52 Florian Wirtz (Liverpool) spielt den Ball mit der Hand.

50 Kostas Tsimikas (Liverpool) schlägt den Eckball in den Strafraum, aber ein Verteidiger ist zuerst zur Stelle und klärt per Kopf.

50 Rio Ngumoha (Liverpool) versuchte, den Ball über die Abwehrspieler in den Strafraum zu lupfen, aber ein Verteidiger war rechtzeitig zur Stelle. Jetzt gibt es Eckstoß für Liverpool.

49 Halbchance! Florian Wirtz (Liverpool) bringt den Ball in den Strafraum, aber Péter Gulácsi reagiert glänzend und entschärft den Angriff.

48 Kostas Tsimikas (Liverpool) zieht wuchtig aus der Distanz ab, aber der Ball geht deutlich am linken Pfosten vorbei. Der Ball ist im Toraus, und der Villarreal-Torwart führt den Abstoß aus.

48 Kostas Tsimikas (Liverpool) tritt den Eckball, bringt den Ball aber nicht zu einem Mitspieler. Ein Verteidiger klärt die Situation souverän.

48 Ryan Gravenberch (Liverpool) nahm einen genauen Pass im Strafraum an und stand frei vor dem Torhüter. Sein Schuss in die rechte Ecke war zu schwach und Peter Gulacsi parierte mühelos. Der Ball ging ins Aus, es gibt Ecke. Liverpool kann den Druck aufrechterhalten.

46 Auswechslung zur Pause. Tanitoluwa Oluwaseyi kommt für Nathan Saliba (Villarreal).

46 Andoni Iraola entscheidet sich für einen Wechsel. Florian Wirtz (Liverpool) kommt für Ronald Araújo ins Spiel.

46 Szymon Marciniak pfeift die zweite Halbzeit an.

45+2 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende.

45+2 Rio Ngumoha zeigte seine großartige Technik und schlug eine schöne Flanke in den Strafraum. Ronald Araujo (Liverpool) köpfte den Ball präzise neben den rechten Pfosten ins Tor. Es steht nun 2:2.

45+1 Die Ecke von Konstantinos Tsimikas (Liverpool) wird von der Abwehr geklärt.

45+1 Ryan Gravenberch (Liverpool) lässt Gegenspieler aussteigen, aber der Verteidiger kann den Ball erobern. Der Linienrichter zeigt auf Ecke, Liverpool führt sie aus.

45 1 Minute Nachspielzeit.

44 Cody Gakpo (Liverpool) setzt sich im Strafraum stark durch und verschafft sich Platz, doch sein Schuss wird sofort von einem Verteidiger geblockt.

43 Ronald Araújo (Liverpool) bringt den Ball in den Strafraum, aber das war nicht gefährlich. Der Ball geht ins Toraus, und der Villarreal-Torwart führt den Abstoß aus.

42 Alexis Mac Allister (Liverpool) versuchte es per Freistoß aus mittlerer Distanz, aber sein Schuss ging knapp über die Latte. Der Ball ging ins Aus, Villarreal führt den Abstoß aus.

41 Liverpool-Spieler Florian Wirtz hat den Ball mit der Hand berührt.

41 Santiago Mouriño (Villarreal) bringt seinen Gegner zu Fall. Szymon Marciniak hat die Szene genau gesehen und pfeift Foul. Liverpool bekommt einen Freistoß, der eine Torchance werden könnte.

41 Gelbe Karte. Santiago Mouriño (Villarreal) wird vom Schiedsrichter wegen eines Fouls verwarnt.

40 Alberto Moleiro (Villarreal) führt den Eckstoß schnell mit einem kurzen Pass aus.

40 Santiago Mouriño (Villarreal) schüttelt seinen Gegenspieler ab und zieht aus mittlerer Distanz Richtung Winkel ab, aber Alisson steht gut und fängt den Ball mühelos ab. Villarreal bekommt einen Eckball.

39 Alexis Mac Allister (Liverpool) bekommt ein hervorragendes Zuspiel und verschafft sich Platz für einen Fernschuss. Sein Schuss geht haarscharf am linken Pfosten vorbei! Der Ball ist im Aus, der Villarreal-Torwart führt aus.

38 Lewis Koumas (Liverpool) erhielt ein großartiges Kurzpassspiel von seinem Mitspieler, brauchte aber zu lange, um den Ball im Strafraum zu kontrollieren, sodass ein Verteidiger ihm das Leder abnehmen konnte.

37 Szymon Marciniak sieht das Foul von Nathan Saliba (Villarreal) und zögert nicht, zu pfeifen.

36 Alexis Mac Allister (Liverpool) schraubt sich im Strafraum am höchsten und verwertet eine hervorragende Ecke von Konstantinos Tsimikas. Sein präziser Kopfball schlägt im linken Eck ein, der Torwart ist machtlos. Spielstand 1:2.

36 Kostas Tsimikas (Liverpool) versucht, den Eckball auf den Kopf eines Mitspielers zu bringen.

36 Cody Gakpo (Liverpool) flankt in den Strafraum, aber ein gegnerischer Abwehrspieler klärt. Der Schiedsrichter gibt Eckball für Liverpool.

35 Tajon Buchanan (Villarreal) steht im Abseits. Er hätte in den freien Raum hinter der Abwehr starten können, lief aber zu früh los.

34 Santi Comesaña (Villarreal) stand beim Laufen im Abseits.

34 Rio Ngumoha (Liverpool) ist in diesem Spiel sehr aktiv. Er bereitet der gegnerischen Abwehr Probleme und fordert bei jeder Gelegenheit den Ball.

32 Alberto Moleiro (Villarreal) zieht aus der Distanz ab, aber der Ball wird von den Abwehrspielern geblockt.

31 Rio Ngumoha (Liverpool) versuchte einen Gegenspieler auszuspielen, danach wurde der Ball geklärt.

29 Tor - 0:2! Nathan Saliba bedient Sergi Cardona (Villarreal) im Strafraum, und der schlenzt den Ball flach ins linke Eck, vorbei an Alisson.

27 Alberto Moleiro (Villarreal) foult, und der Schiedsrichter zeigt ihm ohne Zögern die Gelbe Karte.

27 Sergi Cardona (Villarreal) zeigte im Strafraum großartiges Können und schuf sich eine Schusschance, aber obwohl er den Torwart ausspielte, klärte ein Verteidiger seinen Schuss auf der Torlinie.

27 Die Villarreal-Spieler lassen den Ball durch kurze Pässe laufen, um sich eine Schusschance zu erarbeiten.

26 Kostas Tsimikas (Liverpool) zieht am Trikot eines Gegenspielers, und Szymon Marciniak pfeift das Foul ab.

24 Ryan Gravenberch (Liverpool) nimmt den Ball an und zieht flach ab, aber der Schuss ist nicht druckvoll genug, um Péter Gulácsi in Bedrängnis zu bringen.

23 Kostas Tsimikas (Liverpool) lässt sich ohne jeglichen Kontakt mit dem Gegner zu Boden fallen.

22 Tajon Buchanan (Villarreal) startet ein tolles Solo aus der Mitte und zieht ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball mit dem Körper und bewahrt sein Team vor einem sicher geglaubten Tor.

22 Kostas Tsimikas (Liverpool) führt den Eckstoß aus, schlägt den Ball aber viel zu weit, sodass kein Mitspieler heranreichen kann.

21 Halbchance! Rio Ngumoha (Liverpool) bringt den Ball in den Strafraum, aber Peter Gulacsi reagiert stark und klärt. Es gibt Eckball für Liverpool.

20 Ryan Gravenberch (Liverpool) kommt zu spät in den Zweiklang und foult seinen Gegenspieler. Szymon Marciniak unterbricht das Spiel und hätte ihm Gelb zeigen können, belässt es letztlich aber bei einer mündlichen Verwarnung.

19 Georges Mikautadze (Villarreal) lässt Gegenspieler im Strafraum stehen, aber sein Zuspiel auf Santi Comesaña ist viel zu steil.

18 Cody Gakpo (Liverpool) lässt seinen Gegenspieler stehen, kann den Ball aber nicht im Spiel halten.

17 Die Flanke von Tajon Buchanan (Villarreal) fand keinen Abnehmer, und der Angriff verpuffte.

16 Rio Ngumoha (Liverpool) bringt einen flachen Pass in den Strafraum, aber ein Verteidiger blockt ab. Wäre der Ball durchgekommen, wäre er höchstwahrscheinlich im Netz gelandet.

15 Sergi Cardona (Villarreal) führt den Eckstoß aus, aber ein Verteidiger klärt den Ball.

15 Pech gehabt! Nathan Saliba (Villarreal) nimmt den Pass sensationell an und zieht von außerhalb des Strafraums stramm ab, aber der Ball wird von einem Verteidiger abfälscht und geht ins Toraus. Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball. Villarreal führt den Eckstoß aus.

14 Ronald Araújo (Liverpool) versuchte einen Pass, aber dieser wurde geblockt.

13 Das Spiel ist unterbrochen. Santiago Mouriño (Villarreal) begeht ein Foul im Zweikampf. Da er sich seiner Schuld bewusst ist, protestiert er nicht und gestikuliert auch nicht. Freistoß für Liverpool.

12 Die Spieler von Villarreal passen sich den Ball präzise zu und warten auf eine günstige Gelegenheit für einen Angriff, aber da ist ein Fehler und der Ball ist weg.

10 Cody Gakpo (Liverpool) hat fast eine gefährliche Chance herausgespielt, aber sein Pass zum Mitspieler missglückte.

9 Trey Nyoni (Liverpool) verursacht wegen Halten eines Gegners einen Freistoß. Szymon Marciniak zeigt auf den Standard.

8 Szymon Marciniak pfeift ab, und Virgil van Dijk (Liverpool) wird wegen eines Offensivfouls verwarnt. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters.

8 Rio Ngumoha (Liverpool) zeigte eine brillante Einzelleistung, drang in den Strafraum ein und schoss. Sein gefährlicher Schuss wurde von einem Verteidiger geblockt.

7 Großartiges Teamspiel von Liverpool, sie kontrollieren den Ball mit vielen kurzen Pässen. Wenn sie eine Lücke in der Abwehr finden und ein Tor erzielen wollen, ist Geduld der entscheidende Faktor.

6 Ryan Gravenberch (Liverpool) geht zu hart in den Zweikampf, Szymon Marciniak pfeift Foul. Freistoß für Villarreal.

4 Tor! Ein schrecklicher Fehler führt zu einem Tor. Der Verteidiger verlor den Ball, was Georges Mikautadze (Villarreal) ermöglichte, ihn zu erobern und im Netz unterzubringen, Spielstand 0:1.

3 Der Schiedsrichter pfeift, da Nathan Saliba (Villarreal) ein hartes Foul an seinem Gegenspieler begeht. Liverpool führt den Freistoß aus.

3 Georges Mikautadze (Villarreal) startete einen Alleingang, doch ein Abwehrspieler stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Aktion.

2 Eine lange Flanke von der Seite erreichte Georges Mikautadze (Villarreal) in guter Position, aber die Abwehr klärte.

1 Die erste Halbzeit des Spiels beginnt gleich.

00:00 Die Spieler haben den Platz betreten und das Anpfiff steht bevor. Villarreal stößt an.

00:00 Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Szymon Marciniak.

00:00 Die Startaufstellungen beider Teams stehen fest, Sie können sie sich jetzt ansehen.