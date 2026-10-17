Brentford – Liverpool: Aufstellungen und Liveticker

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Brentford – Liverpool: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Brentford und Liverpool im Rahmen der englischen Premier League beginnt am 17. Oktober um 19:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startaufstellung Brentford: 1. Kelleher K., 20. Ajer K., 19. Anthony J., 27. Janelt V. (Kapitän), 8. Jensen M., 33. Kayode M., 23. Lewis-Potter K., 11. Ouattara D., 9. Thiago I., 4. van den Berg S., 6. Yarmolyuk Y.

Cheftrainer Brentford: Andrews K.

Startaufstellung Liverpool: 1. Alisson, 33. Araujo R., 29. Barcola B., 9. Isak A., 5. Gakpo C., 6. Kerkez M., 10. Mac Allister A., 23. Munoz V., 8. Szoboszlai D., 4. van Dijk V., 7. Wirtz F.

Cheftrainer Liverpool: Iraola A.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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