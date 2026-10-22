Roter Stern Belgrad — FC Kopenhagen: Aufstellungen und Liveticker

·7·Sport
Roter Stern Belgrad — FC Kopenhagen: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und dem FC Kopenhagen im Rahmen der Conference League beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf von Roter Stern Belgrad: 1. Mateus, 9. Deng B., 21. Elshnik T., 60. Gashtarov M., 45. Gudel S., 20. Xandel T., 22. Kostov V., 33. Krunich R. (Kapitän), 37. Luchich V., 3. Nakayama Yu., 23. Ristich M.

Ersatzbank von Roter Stern Belgrad: 15. Abu Fani M., 7. Arnautovich M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 4. Ivanich M., 10. Katay A., 19. Kim Ye-gon, 75. Loizu L., 50. Radanovich S., 30. Tebo Uchenna F., 13. Velkovich M.

Cheftrainer von Roter Stern Belgrad: Riyera A.

Startelf des FC Kopenhagen: 1. Ramay D., 2. Beymo F., 7. Karrizo M., 14. Kornelius A., 27. Dileyni T. (Kapitän), 13. Ueskas R., 24. Meling B., 28. Nemet X., 16. Robert, 4. Sorensen A., 20. Suzuki J.

Ersatzbank des FC Kopenhagen: 51. Breum-Harild T., 36. Klem U., 39. Dadason V., 10. Elyunussi M., 15. Lopes M., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 18. Mayri K., 34. Nasnas M., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 44. Vianney Ndji G.

Cheftrainer des FC Kopenhagen: Svensson B.

Roter Stern BelgradFC KopenhagenConference LeagueFußballLiveticker
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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