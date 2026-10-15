Die Gruppenphase der UEFA Conference League startete mit intensiven und torreichen Begegnungen. In einem der zentralen Spiele des Spieltags empfing der Schweizer Verein Lugano den serbischen Traditionsverein Roter Stern Belgrad und feierte einen unglaublichen 3:2-Comeback-Sieg.

Diese Partie war für die usbekischen Fußballfans von besonderem Interesse: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov stand bei den Schweizern von Beginn an in der Startelf und zeigte bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute eine souveräne Leistung.

Großartiges Comeback von Lugano: Elfmeter-Entscheidung in der 89. Minute

Das Spiel war reich an unerwarteten Wendungen und purer Dramatik:

Ausgleich in der ersten Halbzeit: Während Ayeti Lugano in der 25. Minute in Führung brachte, glich Elsnik in der 32. Minute aus;

Druck der Serben und Antwort: In der 67. Minute brachte Krunic die Belgrader in Führung (1:2). Doch Moncada, der in der 73. Minute für Behruz Karimov eingewechselt wurde, glich in der 84. Minute aus;

Der Siegtreffer: In der 89. Minute verwandelte Grgic einen Elfmeter eiskalt und sicherte den Gastgebern sensationelle 3 Punkte.

Lugano — Roter Stern 3:2

Tore: Ayeti (25.), Moncada (84.), Grgic (89., Elfmeter) — Elsnik (32.), Krunic (67.).

Lugano: von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Alioski, 79.), Behruz KARIMOV (Moncada, 73.), Ayeti, Grgic, Steffen, Cimignani, Bislimi, dos Santos (Espinosa, 79.).

Ansu Fati trifft, Ajax strauchelt in Kroatien

Auch die übrigen Spiele des Spieltags verliefen hart umkämpft:

Monaco lässt sich den Sieg in Sofia nicht nehmen: Der französische Klub setzte sich mit 2:1 gegen ZSKA Sofia durch. Ein frühes Tor von Brunner sowie der Treffer von Ansu Fati in der 43. Minute sicherten den Monegassen einen wichtigen Auswärtssieg;

Ajax-Patzer in Kroatien: Der niederländische Traditionsverein verlor auswärts bei Hajduk Split mit 1:2. Treffer von Sanyang und Soticek bescherten den Gastgebern einen überraschenden Sieg.

ZSKA Sofia — Monaco 1:2

Tore: Swarts (76.) — Brunner (3.), Fati (43.).

Hajduk Split — Ajax 1:2

Tore: Sanyang (37.), Soticek (55.) — Klaassen (53.).

Der erste Spieltag der Conference League hat gezeigt, dass der Wettbewerb intensiv bleibt und unsere Legionäre wie Behruz Karimov zu wichtigen Akteuren im Europapokal werden.