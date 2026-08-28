UEFA Conference LeagueDie offizielle Auslosung für die Ligaphase der Saison 2026/2027 ist abgeschlossen. Gemäß dem neuen Format bestreitet jedes Team in der Ligaphase insgesamt 6 Spiele (3 zu Hause, 3 auswärts).

Der Schweizer Klub Lugano , bei dem der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Behruz Karimov unter Vertrag steht, kennt nun seine 6 Gegner auf europäischer Bühne.

Auf wen trifft Lugano?

Das Team von Behruz Karimov wird sich in der Ligaphase gegen Vertreter verschiedener kontinentaler Meisterschaften messen:

Crvena Zvezda (Serbien): Belgrads berühmter und erfahrener Europapokal-Kämpfer;

Kopenhagen (Dänemark): Einer der führenden skandinavischen Giganten;

Getafe (Spanien): Ein taktisch und defensiv solider Vertreter der La Liga;

Sint-Truiden (Belgien): Ein schnelles und starkes Team der belgischen Meisterschaft;

Jablonec (Tschechien): Einer der stabilen Klubs des tschechischen Fußballs;

Kauno Zalgiris (Litauen): Ein kampfstarkes Team aus dem Baltikum.

Für den usbekischen Verteidiger werden die Duelle gegen Getafe aus Spanien und Kopenhagen aus Dänemark eine große Chance sein, sein Können auf europäischer Bühne zu zeigen.

Zielort des Finales: Istanbul

Laut UEFA findet das entscheidende Finale der Conference League-Saison 2026/2027 am 2. Juni in der prächtigen Stadt Istanbul in der Türkei statt.