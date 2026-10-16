Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, «Lugano» der die Farben des Schweizer Klubs vertritt, Behruz Karimov gab sein offizielles Debüt auf europäischer Bühne. Nach dem dramatischen Aufeinandertreffen gegen den serbischen Spitzenklub «Crvena Zvezda» am 1. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League wurden die Leistungen unseres Landsmanns von internationalen Analysten positiv bewertet.

Der Schweizer Klub startete mit einem beeindruckenden 3:2-Comeback-Sieg vor heimischem Publikum erfolgreich in die Gruppenphase.

Flashscore-Bewertung: Karimov agierte souverän im Team

Behruz Karimov stand in der Startelf und spielte aktiv, bis er in der 73. Minute ausgewechselt wurde:

Die Leistung unseres Verteidigers: Die internationale Statistik-Plattform Flashscore bewertete das Spiel des usbekischen Verteidigers mit 7,0 Punkten. Dies ist ein sehr solides und überzeugendes Ergebnis für ein Debütspiel im Europapokal.

Beste Spieler: Bei «Lugano» erzielten Derek Moncada (7,8) und Albian Ajeti (7,8) die höchsten Werte, während Elfmeterschütze Anto Grgic auf 7,5 Punkte kam.

Niedrigste Bewertungen: Die niedrigsten Werte bei den Gastgebern verzeichneten Daniel Dos Santos (6,2) sowie Torhüter David von Ballmoos (6,4).

Dramatisches Finale und die Entscheidung durch einen Elfmeter in der 90. Minute

Das Spiel bot den Zuschauern einen echten Thriller. Gegen Ende der Partie erhöhte «Lugano» den Druck und sicherte sich in der 90. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Anto Grgic den 3:2-Siegtreffer.

Nächste Herausforderung: Gegner ist das spanische Team «Getafe»

Für «Lugano» und Behruz Karimov beginnen nun die ernsthaften Prüfungen auf europäischem Parkett:

Gegner und Wettbewerb: UEFA Europa Conference League, 2. Spieltag;

Spieltag: 22. Oktober;

Anstoßzeit: 21:45 Uhr Taschkenter Zeit;

Ort: Spanien, Auswärtsspiel.

Das Auswärtsspiel gegen den La-Liga-Vertreter «Getafe» wird für das usbekische Talent eine wichtige Gelegenheit sein, sein Potenzial erneut auf europäischem Niveau unter Beweis zu stellen.