Lugano – Roter Stern: Aufstellungen und Live-Ticker

65 Es gibt einen Wechsel. Albian Ajeti verlässt das Feld, und Mattia Croci-Torti gibt Kevin Behrens (Lugano) die letzten taktischen Anweisungen.

65 Das Spiel ist beendet für Renato Steffen, für ihn kommt Elias Pihlström (Lugano) auf den Platz.

64 Albert Riera nimmt eine Auswechslung vor. Muhammed Cham kommt für Tomáš Handel (Roter Stern) ins Spiel.

63 Es findet ein Wechsel statt. Albian Ajeti verlässt den Platz, und Mattia Croci-Torti gibt Kevin Behrens (Lugano) die letzten taktischen Anweisungen.

63 Das Spiel von Renato Steffen ist heute beendet, er wird auf dem Platz durch Elias Pihlström (Lugano) ersetzt.

61 Lukas Mai (Lugano) sieht die gelbe Karte.

59 Yanis Cimignani (Lugano) schlägt eine Flanke von der Grundlinie in den Strafraum auf einen Mitspieler, aber die Hereingabe misslingt und die Chance ist vertan.

57 Mihailo Ristić (Roter Stern) flankt in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt die Gefahr.

56 Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß aus großer Distanz für Roter Stern.

55 Gelbe Karte. Lukas Mai (Lugano) wird wegen eines Fouls an seinem Gegenspieler verwarnt.

53 Renato Steffen (Lugano) sieht Gelb für ein Foulspiel an seinem Gegenspieler und muss nun für den Rest des Spiels sehr vorsichtig sein.

50 Der Schiedsrichter hat auf Freistoß entschieden. Lugano wird ihn aus großer Distanz ausführen.

48 Mateja Gaštarov (Roter Stern) schlug eine gefährliche Flanke, aber die Abwehrspieler waren wachsam und blockten den Ball ab.

47 Uran Bislimi (Lugano) und Behruz Karimov versuchen seit Spielbeginn, sich mit präzisen Pässen zu finden. Diese beiden Spieler harmonieren am stärksten und gelten als die kreativsten Akteure des Teams.

46 Die zweite Halbzeit hat begonnen.

45+2 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+1 Bamba Dieng (Roter Stern) schießt schwach von außerhalb des Strafraums aufs Tor, der Ball geht über die Latte. Der Ball ist im Aus, der Lugano-Torhüter führt den Abstoß aus.

45 Behruz Karimov (Lugano) geht im Zweikampf viel zu hart zu Werke, und Florian Badstübner pfeift das Foul ab.

45 Der vierte Offizielle hat 1 Minute Nachspielzeit angezeigt.

44 Albian Ajeti (Lugano) hat sich gefangen und zieht von außerhalb des Strafraums ab, zielte auf die linke Seite, aber Mateus war zur Stelle und fängt den Ball sicher ab.

39 Timi Elšnik (Roter Stern) zieht aus der Distanz ab, verfehlt aber das Tor deutlich – der Ball geht weit über die Latte. Der Ball ist im Toraus, der Lugano-Torhüter führt den Abstoß aus.

38 Behruz Karimov (Lugano) schlägt eine Flanke in den Strafraum, aber der Ball kommt zu nah an Matheus heran und der Torwart fängt ihn ab.

37 Die Flanke von Anto Grgić (Lugano) findet keinen Abnehmer und der Angriff verpufft.

35 Roter Stern führt einen Freistoß nahe der Mittellinie aus.

34 Gelbe Karte für Vasilije Kostov (Roter Stern).

33 Vasilije Kostov (Roter Stern) sieht Gelb wegen Meckerns. Er muss im weiteren Spielverlauf vorsichtig sein.

32 Tor! Nach einem herrlichen Zuspiel versenkte Timi Elšnik (Roter Stern) den Ball präzise im unteren rechten Eck. Hervorragendes Teamwork!

28 Behruz Karimov (Lugano) dribbelte durch die Mitte bis an die Strafraumgrenze und zog stramm ab, der Ball ging haarscharf am linken Pfosten vorbei. Der Ball ist im Toraus, Crvena Zvezda setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

25 Tor! Albian Ajeti (Lugano) reagiert im Strafraum am schnellsten auf den freien Ball und schiebt ihn präzise ins untere rechte Ecke, der Torwart ist machtlos. Spielstand 1:0.

23 Antonios Papadopoulos (Lugano) und Lukas Mai suchen wieder nach Räumen und kämpfen darum, ihre Mitspieler in Position zu bringen.

20 Spieler von Roter Stern begeht ein Offensivfoul. Der Schiedsrichter pfeift.

18 Mihailo Ristić (Roter Stern) versuchte erneut einen öffnenden Pass, aber die gegnerischen Verteidiger waren wachsam und fingen den Ball ab.

17 Yannis Cimignani (Lugano) flankt in den Strafraum, aber Matheus kommt aus seinem Tor und fängt den Ball ab.

14 Die Ecke wurde ausgeführt, aber Lugano konnte kein Kapital daraus schlagen, der Verteidiger klärte den Ball.

14 Nach einem Standard von Lugano schnappte sich einer der Verteidiger mühelos den Ball.

12 Behruz Karimov (Lugano) startete einen Alleingang, konnte aber keine gefährliche Chance kreieren, da ihn der gegnerische Verteidiger blockierte.

12 Dank einer brillianten Blockade des Verteidigers brachte die Ecke von Roter Stern nichts ein.

11 Roter Stern hatte die Chance, nach einer Ecke zu treffen, aber der Verteidiger klärte den Ball.

10 Mateja Gaštarov (Roter Stern) nähert sich der Strafraumgrenze und schießt, aber David von Ballmoos kommt heraus, macht den Winkel zu und fängt den Ball ab. Brillante Torwartleistung!

9 Die Ecke von Lugano wurde von Mateus (Roter Stern) geklärt, er war zur Stelle.

6 Mateja Gaštarov (Roter Stern) spielt einen genauen Kurzpass. Mateus kontrolliert den Ball mit dem ersten Kontakt und leitet einen neuen Angriff ein.

1 Die erste Halbzeit hat begonnen.

21:49 Die Spieler sind auf dem Platz und Roter Stern stößt an.

21:45 Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Florian Badstübner.

21:45 Die Startaufstellungen beider Mannschaften stehen fest, Sie können sie sich jetzt ansehen.