FC Kopenhagen – Braga: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Conference League zwischen dem FC Kopenhagen und Braga beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf FC Kopenhagen: 1. Ramay D., 2. Beimo F., 36. Clem U., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M. (Kapitän), 33. Král A., 6. Markgraf A., 12. Maseko T., 24. Meling B., 16. Robert, 20. Suzuki J.
Ersatzbank FC Kopenhagen: 51. Breum-Harild T., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T., 13. Huescas R., 15. Lopez M., 34. Nasnas M., 28. Nemet H., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 4. Sorensen A., 44. Vianney Ndji G.
Cheftrainer FC Kopenhagen: Svensson B.
Startelf Braga: 31. Bernardo, 26. Arrey-Mbi B., 29. Gorby, 21. Horta R. (Kapitän), 23. Huseinbašić D., 14. Lagerbielke G., 8. Moutinho J., 22. Sergio Garcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 19. Wind Y.
Ersatzbank Braga: 44. Bajrami A., 37. Barišić A., 20. Dorgeles M., 11. Gabriel Silva, 2. Gomes V., 16. Marques T., 17. Milošević J., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 10. Victor P., 6. Vitor Carvalho.
Cheftrainer Braga: Vicens S.
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