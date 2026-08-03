Entscheidende Champions-League-Auslosung: 7 Paarungen stehen fest

Die Auslosung für die intensivste Phase der Champions-League-Qualifikation 2026/27 hat stattgefunden. Bei der Zeremonie am 3. August im schweizerischen Nyon wurden die sieben Play-off-Paarungen ermittelt, die in die Ligaphase führen.

Einige Teilnehmer stehen noch nicht fest: Die Hinspiele der dritten Qualifikationsrunde werden am 4.–5. August und die Rückspiele am 11. August ausgetragen. Daher sind in den Auslosungsergebnissen einige Teamnamen mit einem „/“-Symbol versehen.

Kairats Weg führt zu AEK

Kasachstans Kairat muss in der dritten Qualifikationsrunde zunächst den bulgarischen Vertreter Lewski Sofia bezwingen. Der Sieger dieser Paarung trifft in den Play-offs auf den griechischen Club AEK.

Kairats erste Aufgabe ist nicht einfach: Das Hinspiel findet am 4. August in Sofia statt, das Rückspiel am 11. August in Almaty. Nur das Team, das sich über zwei Spiele hinweg durchsetzt, kämpft gegen AEK um das Ticket für die Ligaphase.

Auch Sabah hat eine historische Chance

Aserbaidschans Sabah misst sich in der dritten Runde mit dem dänischen Club Aarhus. Der Sieger dieses Duells spielt in den Play-offs gegen den Gewinner der Paarung Hapoel Be'er Sheva — Roter Stern Belgrad.

Somit verbleiben für Sabah zwei Hürden auf dem Weg in die Hauptphase der Champions League: Erst muss der dänische Club bezwungen werden, danach der Meister aus Israel oder Serbien.

Celtics Gegner steht direkt fest

Eine der klarsten Paarungen der Auslosung ist das Duell zwischen Celtic und dem LASK. Beide Clubs überspringen die dritte Qualifikationsrunde und können sich direkt auf die Play-off-Spiele vorbereiten.

Der schottische Club war in der Vorsaison in genau dieser Phase an Kairat gescheitert. Nun kämpft Celtic gegen den österreichischen Vertreter, um eine Wiederholung des Vorjahresmisserfolgs zu verhindern.

Alle Paarungen des Meisterwegs

Auf dem Weg der nationalen Meister haben sich fünf Play-off-Paarungen gebildet:

Play-off-Paarungen Lewski / Kairat — AEK Celtic — LASK Dinamo Zagreb / Kauno Žalgiris — Viking Mjällby / Slovan Bratislava — Ararat-Armenien / Celje Hapoel Be'er Sheva / Roter Stern Belgrad — Aarhus / Sabah

Aus diesem Weg gehen sechs Sieger der dritten Runde hervor, vier weitere Teams steigen direkt in den Play-offs ein. Im Ergebnis sichern sich fünf Clubs den Einzug in die Ligaphase.

Große Namen könnten auf dem Ligaweg aufeinanderteffen

Für Clubs, die sich nicht als Meister ihrer nationalen Liga, sondern über Spitzenplatrierungen qualifiziert haben, ist ein eigener Ligaweg eingerichtet worden.

Auf diesem Weg ergaben sich folgende Paarungen:

Play-off-Paarungen Fenerbahçe / Sturm Graz — Sparta Prag / Lyon Olympiakos / NEC Nijmegen — Union Saint-Gilloise / Bodø/Glimt

Besonders die mögliche Beteiligung von Fenerbahçe, Lyon und Sparta Prag sorgt hier für großes Interesse. Sie müssen jedoch zunächst ihre Gegner in der dritten Qualifikationsrunde bezwingen, um die Play-offs zu erreichen.

Wie werden die sieben Plätze verteilt?

In der Ligaphase der Champions League 2026/27 treten 36 Mannschaften an. 29 davon haben sich direkt qualifiziert, die restlichen sieben Plätze werden über die Qualifikations-Play-offs vergeben.

Vom Meisterweg — 5 Teams;

Vom Ligaweg — 2 Teams.

In den Play-offs unterlegene Vereine bleiben nicht ohne Europapokal. Sie steigen direkt in die Ligaphase der UEFA Europa League ein.

Wann finden die entscheidenden Spiele statt?

Die Play-off-Runde wird im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen:

Runde Termine Hinspiele 18.–19. August Rückspiele 25.–26. August Ligaphasen-Auslosung 27. August

Das nach Hin- und Rückspiel in der Gesamtwertung bessere Team zieht in die Ligaphase der Champions League ein.

Die größte Spannung steht noch bevor

Die Auslosung hat die Play-off-Pfade festgelegt, aber von den sieben Paarungen steht nur beim Duell Celtic gegen LASK fest, wer antritt. Mindestens eine Seite der übrigen sechs Duelle wird erst nach der dritten Qualifikationsrunde bekannt sein.

Zentralasien und die aserbaidschanischen Fans richten ihren Hauptfokus auf Kairat und Sabah. Sollten beide Clubs die nächsten Hürden nehmen, kommen sie der Ligaphase des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs ganz nah.

Wer von beiden, Kairat oder Sabah, steht Ihrer Meinung nach näher am Einzug in die Champions-League-Ligaphase? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit anderen Sportfans auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken!