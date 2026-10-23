Spektakulärer Abend in der Europa League: Kantersiege für Bournemouth und Real Sociedad

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Spektakulärer Abend in der Europa League: Kantersiege für Bournemouth und Real Sociedad

Der 3. Spieltag der Ligaphase der Europa League bot erneut packende Duelle und überraschende Ergebnisse. Der zweite prestigeträchtige Wettbewerb des Kontinents war geprägt von der Dominanz englischer Klubs, dem Absturz eines italienischen Giganten und deutlichen Auswärtssiegen.

In England Bournemouth überrollte den italienischen Traditionsverein Milan mit 3:0, während in Norwegen Real Sociedadsechs unbeantwortete Tore erzielte. In Istanbul trennten sich Beşiktaş undCrystal Palace in einem torreichen Duell mit einem leistungsgerechten Unentschieden.Crystal Palacein einem Spiel mit 4 Toren ein hart umkämpftes Unentschieden.

Milans peinliche Niederlage in England und die Rote Karte

Das Aufsehen erregendste Ereignis des Spieltags fand auf englischem Boden statt. Die „Rossoneri“ gerieten bei Bournemouth in eine schwierige Lage:

  • Zwei Elfmeter und ein Platzverweis: Bereits in der 7. Minute verwandelte Justin Kluivert einen Elfmeter zur Führung für die Gastgeber. In der 28. Minute sah Milans Torhüter Mike Maignan die Rote Karte und musste das Feld verlassen. Vier Minuten später, in der 32. Minute, verwandelte Marcus Tavernier einen weiteren Strafstoß.

  • Klarer Sieg: In der 84. Minute erzielte der eingewechselte Yasin Adli gegen seinen Ex-Klub den 3:0-Endstand.

  • Tabellensituation: Mit 9 Punkten aus 3 Spielen kletterte Bournemouth auf den 3. Tabellenplatz, während Milan mit 3 Punkten überraschend auf Rang 24 abrutschte.

Drama mit 4 Toren in Istanbul: Beşiktaş — Crystal Palace 2:2

In der Partie in der Türkei zeigten die Londoner große Moral:

  • Tor kurz vor der Pause: In der 45.+2 Minute brachte Wilfred Ndidi Beşiktaş in Führung.

  • Die Antwort der Engländer: Zu Beginn der zweiten Halbzeit drehte Crystal Palace das Spiel schnell – Yeremi Pino (51.) und Jean-Philippe Mateta (55.) brachten die Londoner in Führung.

  • Oiittans Ausgleichstreffer: In der 73. Minute bewahrte Oiittan die Gastgeber vor der Niederlage und stellte den 2:2-Endstand her.

Das „Schützenfest“ in Norwegen: 6:0 fürReal Sociedadgegen Lillestrøm

Der spanische Klub Real Sociedad war zu Gast bei Lillestrøm und erteilte dem Gegner eine wahre Lehrstunde:

  • Sergio Gómez (25., 27.) und Luka Sučić (33., 72.) erzielten jeweils einen Doppelpack, während Orri Óskarsson (64.) und Arsen Zakharyan (80.) die weiteren Treffer zum 0:6-Endstand beisteuerten.

Die weiteren Spiele des Spieltags:

  • Celtic — Celta Vigo 1:2

    In Schottland gelang den Gästen ein Comeback-Sieg. Obwohl Baur in der 47. Minute traf, drehte Celta-Stürmer Rodríguez mit zwei Toren (68., 71.) die Partie und sicherte die wichtigen 3 Punkte.

  • Omonia — Benfica 1:4

    Der portugiesische Klub siegte souverän auf Zypern (Eigentor Nego 14., Pavlidis 49., Aursnes 76., Prestianni 85.) und festigte mit 9 Punkten den 2. Platz in der Gesamttabelle.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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