Beşiktaş – Crystal Palace: Aufstellungen und Live-Ticker

·7·Sport
Beşiktaş – Crystal Palace: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel der Europa League zwischen Beşiktaş und Crystal Palace beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Beşiktaş Startelf: 1. Nübel A., 50. Akdağ U., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 29. Fakili I., 8. Kayra Yılmaz K., 21. Miretti F., 4. Ndidi W. (Kapitän), 9. Oh Hyeon-gyu, 11. Ouattara K., 19. Trossard L.

Beşiktaş Ersatzbank: 12. Agbadou E., 80. Alemdar D., 18. Černý V., 90. Kılıçsoy S., 62. Murillo M., 15. Olaitan J., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 53. Topçu E., 28. Vlahović D., 33. Yılmaz R.

Beşiktaş Cheftrainer: Italiano V.

Crystal Palace Startelf: 44. Benítez W., 6. Guéhi M., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 25. Chalobah T., 14. Mateta J.-P., 11. McNeil D., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 20. Wharton A. (Kapitän).

Crystal Palace Ersatzbank: 21. Ahanor J., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 33. Chilwell B., 19. Hughes W., 37. King G., 22. Larsen J., 31. Matthews R., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.

Crystal Palace Cheftrainer: Sage P.

BeşiktaşCrystal PalaceEuropa LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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