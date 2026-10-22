Beşiktaş – Crystal Palace: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel der Europa League zwischen Beşiktaş und Crystal Palace beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Beşiktaş Startelf: 1. Nübel A., 50. Akdağ U., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 29. Fakili I., 8. Kayra Yılmaz K., 21. Miretti F., 4. Ndidi W. (Kapitän), 9. Oh Hyeon-gyu, 11. Ouattara K., 19. Trossard L.
Beşiktaş Ersatzbank: 12. Agbadou E., 80. Alemdar D., 18. Černý V., 90. Kılıçsoy S., 62. Murillo M., 15. Olaitan J., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 53. Topçu E., 28. Vlahović D., 33. Yılmaz R.
Beşiktaş Cheftrainer: Italiano V.
Crystal Palace Startelf: 44. Benítez W., 6. Guéhi M., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 25. Chalobah T., 14. Mateta J.-P., 11. McNeil D., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 20. Wharton A. (Kapitän).
Crystal Palace Ersatzbank: 21. Ahanor J., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 33. Chilwell B., 19. Hughes W., 37. King G., 22. Larsen J., 31. Matthews R., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.
Crystal Palace Cheftrainer: Sage P.
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