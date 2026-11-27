Spiel zwischen Beşiktaş und Hapoel wegen Ausschreitungen auf der Tribüne unterbrochen
Das Spiel des 5. Spieltags der Ligaphase der Europa League zwischen dem türkischen Verein Beşiktaş und dem israelischen Club Hapoel (Be'er Scheva) wurde aufgrund heftiger Ausschreitungen auf den Tribünen des Stadions für 35 Minuten unterbrochen. Nach der langen Pause wurde die Partie fortgesetzt und das Team aus Istanbul gewann mit 2:1. Das nach Georgien verlegte Spiel und die Zusammenstöße auf der Tribüne
Grund für den neutralen Boden:
Aufgrund der Bitte türkischer Behörden und der fehlenden Sicherheitsgarantien für den israelischen Club entschied die UEFA, das Spiel auf neutralen Boden nach Georgien zu verlegen. Beginn des Konflikts:
In der 25. Minute des Spiels, als es 0:0 stand, entfaltete einer der türkischen Fans eine palästinensische Flagge auf der Tribüne. Als das Sicherheitspersonal versuchte, die Flagge zu entfernen, griffen Beşiktaş-Fans massenhaft ein, um sie zu verteidigen. Polizeieinsatz und Unterbrechung:
Während der Unruhen rissen Fans Stadionsitze heraus und warfen sie in Richtung der georgischen Polizei. Als Reaktion darauf setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein, und der Schiedsrichter unterbrach das Spiel aus Sicherheitsgründen für 35 Minuten. Spieldetails
Statistiken
Details
Wettbewerbsphase
Europa League, Ligaphase, 5. Spieltag
Spielergebnis
Beşiktaş 2:1 Hapoel
(Be'er Scheva) Austragungsort
Georgien
(auf UEFA-Beschluss auf neutralen Boden verlegt) Zeitpunkt der Unterbrechung
in der 25. Minute
(beim Stand von 0:0) , Unterbrechungdauerte 35 Minuten Was glauben Sie, welche disziplinarischen Maßnahmen könnte die UEFA nach diesen Vorfällen gegen Beşiktaş verhängen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag sofort mit Ihren Freunden, die die neuesten Ereignisse im europäischen Fußball verfolgen!
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