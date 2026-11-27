in der 25. Minute

(beim Stand von 0:0) , Unterbrechungdauerte 35 Minuten Was glauben Sie, welche disziplinarischen Maßnahmen könnte die UEFA nach diesen Vorfällen gegen Beşiktaş verhängen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag sofort mit Ihren Freunden, die die neuesten Ereignisse im europäischen Fußball verfolgen!