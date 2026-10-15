Lyon – Crystal Palace: Aufstellungen und Liveticker

62 Pierre Sage hat sich zu einem Wechsel entschlossen. Eddie Nketiah (Crystal Palace) kommt für Jorgen Larsen ins Spiel.

62 Auswechslung. Daichi Kamada (Crystal Palace) kommt für Ismaila Sarr ins Spiel.

62 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versuchte nach vorne zu drängen, konnte den Ball aber nicht kontrollieren und verlor ihn.

59 Jorgen Larsen (Crystal Palace) vergibt eine Großchance! Er kommt nach einer Flanke im Strafraum zum Kopfball, aber der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei!

59 Der Freistoß von Adam Wharton (Crystal Palace) bringt keine Gefahr, da ein Abwehrspieler aufmerksam klärt.

58 Keito Nakamura (Lyon) ließ dem Schiedsrichter keine andere Wahl, als ihm die Gelbe Karte zu zeigen.

56 Diese Gelbe Karte war gerechtfertigt. Das harte Foul von Yeremy Pino (Crystal Palace) war sehr rücksichtslos, und João Pinheiro zögerte nicht, ihm Gelb zu zeigen.

54 Adam Wharton schlägt den Eckball Richtung Tor und findet Jørgen Larsen (Crystal Palace) praktisch auf der Torlinie, aber er köpft den Ball irgendwie über die Latte.

54 Adam Wharton (Crystal Palace) geht zur Eckfahne, um den Eckstoß auszuführen.

53 Die Flanke von Tyrique Mitchell (Crystal Palace) findet keinen Abnehmer und der Angriff ist vorbei.

50 Tor! Adam Wharton zeigt eine fantastische Übersicht und bedient Yeremy Pino (Crystal Palace), der den Ball eiskalt aus dem Strafraum in den Winkel schlenzt. Spielstand 2:1.

50 Viel Betrieb im Strafraum bei der Ecke, aber Yeremy Pino (Crystal Palace) führt kurz aus.

50 Ein Verteidiger reagiert im letzten Moment und blockt die Flanke von Yeremy Pino (Crystal Palace) stark ab. Tolle Aktion von Crystal Palace, sie holen eine Ecke heraus.

49 Jørgen Larsen (Crystal Palace) und Óscar Mingueza versuchten, sich mit kurzen Pässen über zwei Yards zu kombinieren, aber die gegnerische Abwehr fing den Ball ab.

48 Das hätte eine gute Torchance sein können! Yeremy Pino (Crystal Palace) wollte zu Jorgen Larsen passen, aber die Abwehrspieler waren wachsam und klärten den Ball.

46 Die Spieler sind nach der Pause zurück auf dem Platz, die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+4 Die erste Halbzeit ist vorbei.

45+2 Spielstand 2:0! Keito Nakamura bedient Ernest Nuamah im Strafraum, der völlig unbedrängt den Ball im linken Eck unterbringt.

45 3 Minuten Nachspielzeit.

45 Keito Nakamura (Lyon) verarbeitet den Ball nahe der Strafraumgrenze und zieht ab, aber das Leder geht deutlich über die Latte.

44 Ein Diagonalpass von Chadi Riad (Crystal Palace) hat seine Mitspieler nicht erreicht. Der Ball ist im Aus, und der Lyon-Torwart führt den Abstoß aus.

42 Walter Benítez springt hoch, um den Eckball abzufangen, den zuvor Tyler Morton für Lyon getreten hatte.

42 Ernest Nuamah (Lyon) erhielt ein tolles Zuspiel im Strafraum und hatte eine gute Torchance. Er schoss, aber einer der Verteidiger klärte den Ball gekonnt. Lyon führt einen Eckstoß aus.

41 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) nimmt den Ball an der Strafraumgrenze an und schießt, aber ein Verteidiger blockart stark ab.

40 Quinten Timber (Crystal Palace) findet Platz und flankt, ärgert sich aber, dass kein Mitspieler herankommt. Der Ball geht ins Aus, der Lyon-Torwart führt den Abstoß aus.

38 Vergeblicher Versuch! Jorgen Larsen (Crystal Palace) schnappte sich den Abpraller und zog bis zur Strafraumgrenze, aber sein Schuss war zu schwach und ging am linken Pfosten vorbei.

36 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) sieht vom Schiedsrichter Gelb für ein Foulspiel an seinem Gegenspieler, scheint aber unzufrieden mit der Entscheidung zu sein.

34 Corentin Tolisso (Lyon) versuchte Ernest Nuamah zu finden, spielte den Pass aber viel zu hart.

34 Gesamtschüsse – 3:2. Aktuelle Schüsse aufs Tor – 2:0.

33 Halis Mera (Lyon) scheint eine leichte Blessur davongetragen zu haben, aber es sieht so aus, als könnte er weiterspielen.

31 Das Spiel ist vorübergehend unterbrochen, Halis Mera (Lyon) hat sich verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz kommen.

31 Glanzparade von Walter Benítez! Ernest Nuamah (Lyon) köpft den Ball nach einer Flanke in den Strafraum. Er zielte in den linken oberen Winkel, aber der Torhüter konnte parieren.

30 Lyon zeigt eine tolle Passstafette, um neue Angriffsmöglichkeiten zu kreieren.

27 Corentin Tolisso (Lyon) hat eine leichte Blessur erlitten, aber es sieht so aus, als könnte er weiterspielen.

24 Corentin Tolisso (Lyon) liegt verletzt am Boden, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel für eine Behandlung.

22 Ernest Nuamah (Lyon) versuchte, einen Mitspieler im Strafraum mit einem tollen Pass zu finden, aber ein Verteidiger antizipierte die Situation richtig und fing den Ball ab.

21 Yeremi Pino (Crystal Palace) schlägt einen langen Pass nach vorne auf Ismaila Sarr, aber er dosiert ihn zu stark und die Chance ist vertan. Der Ball geht ins Aus, Lyon führt mit einem Abstoß fort.

19 Ernest Nuamah (Lyon) versuchte, seinen Gegenspieler zu umdribbeln, aber der Ball wurde ins Aus geklärt.

16 52:48 – aktuelle Ballbesitzstatistik.

13 Ismaila Sarr (Crystal Palace) flankt in den Strafraum, aber der Ball kommt zu nah an Dominik Greif heran und der Torwart schnappt ihn sich.

12 Tyrick Mitchell (Crystal Palace) nimmt den Ball an der Strafraumgrenze an und zieht direkt ab, aber sein Schuss geht weit über die Latte. Hoch, vorbei und völlig unpräzise.

11 Chris Richards (Crystal Palace) hat die Fähigkeit, Einwürfe weit in den Strafraum zu werfen, was für seine Mannschaft sehr gefährliche Situationen kreieren kann.

11 Axel Disasi (Crystal Palace) spielt einen tollen Pass auf Ismaila Sarr, aber dieser schafft es nicht, sich genug Raum für den Schuss zu verschaffen.

8 Corentin Tolisso (Lyon) kommt nach einer Ecke an den Ball und schiebt ihn neben den rechten Pfosten ein.

8 Ernest Nuamah (Lyon) versucht, den Ball von der Eckfahne auf den Kopf eines Mitspielers zu bringen.

6 Tyler Morton (Lyon) führt den Eckstoß kurz aus, statt den Ball in den Strafraum zu flanken.

6 Keito Nakamura (Lyon) flankt den Ball von der Seite in den Strafraum, aber seine Hereingabe wird geblockt. Der Schiedsrichter pfeift, Eckstoß für Lyon.

5 Challis Mera (Lyon) versuchte, einen Steckpass in den freien Raum auf Zakary Attaamma zu spielen. Das hätte ihn alleine vor den Torwart bringen können, aber ein Verteidiger konnte die Gefahr irgendwie klären.

4 Tyrick Mitchell (Crystal Palace) spielt einen tollen Pass in den Strafraum auf Jorgen Larsen. Er versucht, seinen Gegenspieler auszuspielen, scheitert jedoch, und der Ball wird geklärt.

3 Crystal Palace scheint besser ins Spiel zu kommen und kontrolliert den Ball. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue Angriffsgelegenheiten zu kreieren.

1 Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an.

21:46 Lyon stoppt das Spiel an.

21:45 João Pinheiro wurde als Schiedsrichter für das heutige Spiel ernannt.

21:45 Die Startaufstellungen beider Mannschaften wurden bereits bekannt gegeben und können in den Spieldetails eingesehen werden.