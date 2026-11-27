Weitere Begegnungen des 5. Spieltags der Ligaphase der Europa League wurden ausgetragen. Im Rahmen des Spieltags konnte der italienische Juventus in Turin einen souveränen Sieg einfahren und seine Position in der Spitzengruppe festigen, während «Crystal Palace» auf heimischem Platz einen Comeback-Sieg feierte.

Details zu den Begegnungen und wichtige Ergebnisse

Kantersieg für Juventus: Juventus, das den zyprischen Verein Omonia in Turin empfing, geriet zwar in der 15. Minute durch ein Tor von Satka in Rückstand, konnte das Spiel jedoch durch Treffer von Cambiaso (37.), Weah (43.), Conceição (68.) und Boga (73.) mit 4:1 für sich entscheiden. Nach diesem Sieg erhöhte Juventus sein Punktekonto auf 13 und kletterte in der Tabelle auf den 2. Platz (Omonia liegt mit 6 Punkten auf dem 26. Platz).

Comeback in London: Crystal Palace lag in seinem Heimspiel gegen den spanischen VereinReal Sociedadnach einem Tor von Sarr in der 66. Minute zurück. Doch in der 72. Minute verwandelte Jean-Philippe Mateta einen Elfmeter zum Ausgleich, bevor McNeil den Gastgebern in der 81. Minute den 2:1 Sieg sicherte (Crystal Palace – 8 Punkte, 12. Platz; Real Sociedad – 5 Punkte, 27. Platz).

Überraschende Unentschieden: Der französische Verein Lyon (8 Punkte, 14. Platz) kam zu Hause gegen das norwegische Team Lillestrøm (2 Punkte, 33. Platz) nicht über ein 0:0hinaus. Zudem endete die Partie zwischen Sunderland und dem polnischen Verein Jagiellonia ebenfalls mit einem 1:1 Unentschieden.

Europa League: Ergebnisse und Spielberichte des 5. Spieltags

Begegnung Ergebnis Torschützen Juventus – Omonia 4:1 Cambiaso (37.), Weah (43.), Conceição (68.), Boga (73.) – Satka (15.) Crystal Palace – Real Sociedad 2:1 Mateta (72., Elfmeter), McNeil (81.) – Sarr (66.) Lyon – Lillestrøm 0:0 — Sunderland – Jagiellonia 1:1 Tuterov (47.) – Yazovik (52.)

Aufstellung Juventus: Neto, Gatti, Lucumí (McKennie, 66.), Kelly, Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz (Koopmeiners, 66.), Cabal (Çelik, 46.), Conceição (Kolo Muani, 86.), Boga, Weah (Waltemade, 66.).

Glauben Sie, dass Juventus in dieser Saison zu den Hauptanwärtern auf den Titel in der Europa League zählen kann?

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