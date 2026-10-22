Celtic – Celta Vigo: Aufstellungen und Liveticker

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Celtic – Celta Vigo: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Celtic und Celta Vigo im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Celtic Startelf: 26. Johnston A., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 23. Hassan H., 42. McGregor C. (Kapitän), 47. Murray D., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 5. Scales L., 63. Tierney K.

Celtic Ersatzbank: 49. Forrest J., 61. Heaney J., 9. Hogue K., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 33. McArdle S., 14. McCowan L., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O., 17. Tunekti S.

Celtic Cheftrainer: O'Neill M.

Celta Vigo Startelf: 13. Radu I., 3. Alonso M., 23. Alvarez H., 10. Aspas I. (Kapitän), 30. Burcio J., 21. Caceres S., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 20. Rodriguez J., 17. Rueda J.

Celta Vigo Ersatzbank: 28. Antanon A., 31. Arcos A., 1. Bayindir A., 24. Driouech K., 11. Duran P., 4. Faye A., 22. Galan J., 16. Gonzalez J., 18. Lago Y., 35. Milla G., 6. Moriba I., 19. Swedberg W.

Celta Vigo Cheftrainer: Giráldez C.

CelticCelta VigoEuropa LeagueFußballLiveticker
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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