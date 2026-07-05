Schottlands Verein Celtic hat offiziell bekannt gegeben, dass er die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Liverpool- und Arsenal-Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain fortsetzen wird. Der erfahrene englische Fußballspieler unterschrieb einen neuen Vertrag beim Verein und wird mindestens eine weitere Saison lang die Farben des Glasgower Teams verteidigen. Diese Entscheidung spiegelt das große Vertrauen der Vereinsführung und des Trainerstabs in die Erfahrung des Spielers wider. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hatte der 30-jährige Fußballspieler, der 35 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft bestritten hat, vor seinem Wechsel in die schottische Meisterschaft eine schwierige Phase in der Türkei durchlebt. Nach der Auflösung seines Vertrags mit Beşiktaş war der Mittelfeldspieler sechs Monate ohne Verein geblieben, war zu Beginn dieses Jahres zu Celtic gestoßen und hatte sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.

Kurzfristige beeindruckende Ergebnisse

Oxlade-Chamberlains Debüt im Parkhead war unvergesslich. Er sicherte sich die Zuneigung der Fans, indem er in den letzten Minuten des Spiels gegen Livingston das Siegtor erzielte. In der vergangenen Saison kam er in 12 Spielen zum Einsatz, sieben davon als Einwechslung von der Bank. Dennoch spielte sein Einfluss auf dem Spielfeld und in der Kabine eine große Rolle dabei, dass die Mannschaft das Double feiern konnte.

Celtic verteidigte den Meistertitel, indem es in der letzten Runde der vergangenen Saison an Hearts vorbeizog, und gewann den schottischen Pokal. Im Gespräch über diese Erfolge drückte der Mittelfeldspieler seine Zufriedenheit aus, in Glasgow zu bleiben: „Ich bin sehr glücklich, noch ein Jahr bei Celtic zu bleiben. Die letzte Saison war großartig und Teil der Mannschaft zu sein, die Meisterschaft und Pokal gewonnen hat, ist für mich eine Ehre."

Vertrauen des Trainers und Zukunftspläne

Der Cheftrainer des Vereins, Martin O'Neill, war einer der Hauptinitiatoren dieser Vereinbarung. Der nordirische Spezialist, der zunächst als Interimstrainer gekommen war und die Mannschaft zur Meisterschaft geführt hatte, begann kürzlich seine Arbeit auf permanenter Basis. Er hält die Anwesenheit eines Spielers mit Premier-League-Titelerfahrung wie Oxlade-Chamberlain für äußerst wichtig für die Ziele in der neuen Saison.

Interessanterweise haben auch die Gerüchte um das Privatleben des Fußballspielers ein Ende gefunden. Seine Ehefrau, die berühmte Sängerin Perrie Edwards, hatte zuvor ihre Absicht geäußert, länger in Glasgow zu bleiben. Angesichts der Tatsache, dass Celtic auf dem Transfermarkt noch keine neuen Verpflichtungen getätigt hat, wurde die Vertragsverlängerung mit Alex der erste wichtige Schritt des Vereins in der Sommertransferkampagne.

Die Mannschaft beginnt derzeit mit den Vorbereitungen auf die neue Saison. Der Plan zufolge reist der schottische Riese am Wochenende nach Irland und bestreitet am Dienstag sein erstes Testspiel gegen Shelbourne. Danach begibt sich der Verein zu einem Trainingslager nach Portugal, wo Oxlade-Chamberlain vollständig ins Training der ersten Mannschaft integriert wird.