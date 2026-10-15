Celta Vigo – Juventus: Aufstellungen und Liveticker

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Celta Vigo – Juventus: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Celta Vigo und Juventus im Rahmen der Europa League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Celta Vigo Startelf: 13. Radu I., 3. Alonso M. (Kapitän), 23. Álvarez H., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutglà F., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodríguez H., 17. Rueda H., 19. Swedberg W.

Celta Vigo Ersatzbank: 28. Antañón A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 30. Burcio H., 21. Cáceres S., 24. Drieu K., 4. Faye A., 22. Galán H., 16. González H., 35. Milla G., 15. Núñez A.

Celta Vigo Cheftrainer: Giráldez C.

Juventus Startelf: 25. Vicario G., 17. Alaybegovic K., 20. Cambiaso A., 7. Conceição F., 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 6. Kelly L., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W. (Kapitän), 29. Sarr P. M., 27. Woltemade N.

Juventus Ersatzbank: 3. Bremer, 32. Cabal J., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 31. González N., 9. Kolo Muani R., 26. Lucumí J., 33. Neto, 23. Pinsoglio C.

Juventus Cheftrainer: Spalletti L.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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