Celta Vigo – Alavés: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Spiel zwischen Celta Vigo und Alavés im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 18. Oktober um 19:15 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startelf von Celta Vigo: 13. Radu I., 20. Rodríguez J., 18. Lago Y., 21. Cáceres S., 23. Álvarez H. (Kapitän), 30. Burcio J., 6. Moriba I., 5. Carreira S., 24. Driuies K., 9. Jutglà F., 19. Swedberg W.
Ersatzbank von Celta Vigo: 3. Alonso M., 28. Antañón A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 4. Faye A., 14. Febas A., 22. Galán J., 16. González J., 15. Núñez A., 17. Rueda J., 25. Villar I.
Cheftrainer von Celta Vigo: Giráldez C.
Startelf von Alavés: 1. Sivera A., 16. Koski V., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N., 17. Jonny Otto, 21. Rebbach A., 19. Ibáñez P., 8. Blanco A., 10. Aleñá C., 11. Martínez T., 15. Boyé L.
Ersatzbank von Alavés: 24. Diallo Selu M., 9. Díaz M., 6. Guevara A., 20. Manas A., 12. Novoa Ramos J., 27. Olaiz J., 23. Protesoni C., 13. Rodríguez A., 22. Rodríguez M., 4. Suárez D., 31. Swiderski G., 3. Javi.
Cheftrainer von Alavés: Sánchez Flores Q.
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