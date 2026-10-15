Benfica – Celtic: Aufstellungen und Liveticker

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Benfica – Celtic: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Benfica und Celtic im Rahmen der Europa League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Benfica Startelf: 1. Trubin A., 44. Araujo T., 8. Aursnes F. (Kapitän), 6. Ba A., 26. Dal S., 22. Duran J., 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 10. Sudakov G.

Benfica Ersatzbank: 72. Anisio, 18. Barreiro L., 3. Cirkati A., 30. Echeverri C., 34. El-Karouani S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 16. Manu Silva, 14. Pavlidis V., 27. Rafa Silva, 21. Schjelderup A., 24. Soares S.

Benfica Cheftrainer: Silva M.

Celtic Startelf: 1. Sinisalo V., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 9. Hoge K., 42. McGregor C. (Kapitän), 47. Murray D., 18. Sorensen O., 63. Tierney K., 17. Tunekti S., 6. Trusty A.

Celtic Ersatzbank: 65. Cleary L., 49. Forrest J., 23. Hassan H., 26. Johnston A., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 14. McCowan L., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 5. Scales L.

Celtic Cheftrainer: O'Neill M.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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