Juventus, Benfica und Bournemouth feiern Siege am 2. Spieltag der Europa League

Am 2. Spieltag der Ligaphase der Europa League fanden weitere wichtige und spannende Duelle statt. Der italienische Gigant Juventus zeigte in Spanien Kampfgeist, erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer und kletterte mit 6 Punkten an die Tabellenspitze. Auch die englische Mannschaft Bournemouth und der portugiesische Verein Benfica feierten deutliche Siege und festigten ihre Plätze in der Spitzengruppe.

Juventus erkämpft sich knappen Sieg in Vigo

Juventus, das den ersten Tabellenplatz anvisiert, war bei Celta Vigo zu Gast und erlebte ein dramatisches Spiel:

Früher Treffer der Spanier: In der 18. Minute brachte Alvarez die Gastgeber in Führung, und Celta konnte den Vorsprung lange halten;

Ausgleich erzielt: In der 58. Minute glich Woltemade aus und gab den Turinern neuen Mut;

Die Entscheidung in der 90.+3 Minute: Der in der 64. Minute eingewechselte Randal Kolo Muani traf in der 93. Minute und sicherte Juventus einen extrem wichtigen Auswärtssieg (1:2).

Celta – Juventus 1:2

Tore: Alvarez (18.) – Woltemade (58.), Kolo Muani (90.+3).

Celta: Radu, Xavi, Lago, Marcos, Rueda (Nunes, 85.), Febas, Moriba, Carreira, Alvarez, Jutgla (Aspas, 75.), Williot.

Juventus: Vicario, Kalulu, Gatti (Bremer, 70.), Kelly, McKennie, Koopmeiners (Douglas Luiz, 82.), Sarr, Cambiaso, Conceição (Nico González, 64.), Alaybegovic (Kolo Muani, 64.), Woltemade.

Benfica dominiert Celtic in Lissabon

Der portugiesische Klub Benfica feierte einen glanzvollen und souveränen 4:1-Sieg gegen den schottischen Meister Celtic:

Durans Gala-Auftritt: Duran eröffnete für die Lissaboner bereits in der 5. Minute per Elfmeter den Torreigen und schnürte in der 36. Minute seinen Doppelpack;

Hoher Sieg: Bah (23.) und Pavlidis (89.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Das Tor von S. Duran (63.) für die Schotten war nur Ergebniskosmetik. Nach diesem Sieg steht Benfica mit 6 Punkten auf dem 3. Platz.

Benfica – Celtic 4:1

Tore: Duran (5. Elfmeter, 36.), Bah (23.), Pavlidis (89.) – S. Duran (63.).

Bournemouth mit souveränem 3:0-Erfolg:

Der Vertreter der Premier League, Bournemouth, empfing den österreichischen Klub Sturm Graz und erzielte drei unbeantwortete Treffer:

Evanilson eröffnet den Torreigen: Kurz vor der Halbzeit (43. Minute) brachte Evanilson die Gastgeber in Führung;

Die entscheidenden Tore: In der zweiten Halbzeit trafen Ryan (76.) und in der Nachspielzeit Rodriguez (90.+2) zum 3:0-Endstand. Bournemouth belegt mit 6 Punkten den 5. Tabellenplatz.

Bournemouth – Sturm 3:0

Tore: Evanilson (43.), Ryan (76.), Rodriguez (90.+2).