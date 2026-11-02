Der Herbst 2026 wurde für den FC Barcelona zu einer echten Belastungsprobe für die Defensive. Vor den wichtigen Duellen gegen Paris Saint-Germain und Real Madrid fielen Andreas Christensen, Jules Koundé und Eric García aus, und im „El Clásico“ verlor Cheftrainer Hansi Flick aufgrund einer Verletzung auch noch das junge Talent Xavi Espart.

Angesichts des akuten Personalmangels in der Innenverteidigung und auf den Außenbahnen zieht der katalanische Gigant Manchester City– Verteidiger und Anführer der usbekischen Nationalmannschaft Abdukodir Khusanov– ernsthaft als Neuzugang in Betracht.

Renommierte europäische Quellen, darunter FullTime Report berichten, dass der FC Barcelona die schwierige Lage von Manchester Citynutzen will, das aufgrund von Financial-Fairplay-Vorwürfen unter Druck steht, um Khusanov bereits im Winter-Transferfenster zu verpflichten.

Warum ausgerechnet Khusanov? 4 entscheidende Fakten der Experten

Experten sind der Meinung, dass der Transfer des usbekischen Verteidigers für den FC Barcelona keine bloße Übergangslösung, sondern ein langfristiger strategischer Schachzug sein könnte:

1. Erstaunliche Vielseitigkeit und Anpassung an Flicks Anforderungen: Khusanov kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten und sogar linken Außenbahn auf hohem Niveau spielen. Im System von Hansi Flick ist das Einrücken der Verteidiger auf die Außenbahnen von großer Bedeutung – ein Stil, der sich bereits am Beispiel von Eric García, der ebenfalls von City kam, bewährt hat.

2. Hohe Defensivlinie und phänomenale Geschwindigkeit: Khusanovs Schnelligkeit und seine Fähigkeit, gefährliche Bälle hinter die Abwehrkette abzufangen, wurden bereits mehrfach von Pep Guardiola gelobt. In Flicks Schema, das auf hohem Pressing und einer hohen Defensivlinie basiert, hat er das Potenzial, zusammen mit Pau Cubarsí zum neuen Abwehrbollwerk zu werden.

3. Schule der Top-Trainer und taktische Disziplin: Ein Verteidiger, der unter strengen Taktikern wie Guardiola und Maresca gereift ist, kann sich schnell an die Anforderungen jedes Weltklasse-Klubs anpassen.

4. Die Achse Manchester–Katalonien und ein Platz in der Startelf: Die Wechsel von João Cancelo, Eric García, Rodri und Gabriel Jesus von City zu Barcelona in den letzten Jahren sowie die Bemühungen von Präsident Joan Laporta, Stars wie Raphinha und Anthony Gordon vom englischen Markt zu holen, schaffen ein günstiges Umfeld für diesen Transfer. Zudem bieten die vier Verletzungen im Kader Khusanov die Chance, bei Barça sofort zum Stammspieler zu werden.

Da das Winter-Transferfenster näher rückt, könnte der Wechsel von Khusanov zum katalanischen Klub zu einem der größten und aufsehenerregendsten Deals des Jahres werden.