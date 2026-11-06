Mit welchem Kader geht Spanien in die entscheidenden Spiele der Nations League

Der amtierende Europameister – Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat den erweiterten Kader für die entscheidenden Spiele der UEFA Nations League im November bekannt gegeben.

Die „La Furia Roja“, die in der Gruppe eine 100-Prozent-Bilanz vorweisen kann, steht vor zwei wichtigen Prüfungen: Das Team tritt am 12. November auswärts gegen Tschechien an, und empfängt am 15. November den Hauptkonkurrenten England im eigenen Stadion.

Vollständiger Kader: Verteilung nach Positionen

Folgende Spieler wurden von Luis de la Fuente in den Kader berufen:

Torhüter: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álvaro Valles (Betis);

Abwehr: Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo, Marc Pubill (beide Atlético), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella, Dean Huijsen (beide Real);

Mittelfeld: Martín Zubimendi, Mikel Merino (beide Arsenal), Pedri, Fermín López (beide Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Marc Roca (Betis), Pablo Barrios, Álex Baena (beide Atlético);

Sturm: Ferran Torres (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (beide Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol).

Tabellensituation und Spannung im Wettbewerb

Spanien geht als souveräner Tabellenführer in diese Länderspielphase:

Spanien – 12 Punkte: Tabellenführer mit einer 100-Prozent-Siegquote nach vier Spieltagen;

England – 9 Punkte: Das Team von Thomas Tuchel auf dem zweiten Platz will die Tabellenführung im direkten Duell am 15. November übernehmen;

Kroatien (3 Punkte) und Tschechien (0 Punkte): Die Kroaten bleiben auf dem 3. Platz, während Tschechien noch keine Punkte sammeln konnte.

Die Spanier streben an, mit einem Sieg in Tschechien vorzeitig den Einzug in die Playoffs zu sichern und den Gruppensieg im Duell gegen England am 15. November zu festigen.