Luis de la Fuente zum besten Trainer des Jahres ernannt

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Luis de la Fuente zum besten Trainer des Jahres ernannt

Auf der Bühne des renommierten Palladium-Theaters in London fand im Rahmen der Ballon d'Or 2026 Gala die offizielle Bekanntgabe des Gewinners in der Kategorie „Trainer des Jahres“ statt. Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente wurde als bester Männertrainer der Welt ausgezeichnet.

Der erfahrene spanische Fachmann erhielt diese hohe individuelle Auszeichnung, nachdem er die „La Furia Roja“ bei der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko zum Titel geführt hatte.

Wettbewerb unter den Top-Trainern: De la Fuentes Dominanz

Es gab einen harten Kampf zwischen renommierten Experten, die im Laufe des Jahres mit ihren Vereinen und Nationalmannschaften bedeutende Ergebnisse erzielt haben:

  • Der Weltmeisterschafts-Faktor: Das souveräne, taktisch perfekte und brillante Spiel der spanischen Nationalmannschaft unter der Leitung von Luis de la Fuente war bei der Abstimmung ausschlaggebend;

  • Zurückgelassene Kandidaten: Der spanische Trainer setzte sich im Rennen um die Auszeichnung gegen hochkarätige Konkurrenten wie den Vorjahressieger Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) sowie Vincent Kompany (Bayern München) durch.

Spanischer Triumph auch im Frauenfußball: Pere Romeu ist Trainer des Jahres

Während der Veranstaltung wurde auch der beste Trainer ausgezeichnet, der Frauenmannschaften erfolgreich geleitet hat:

  • Der Sieg des Barcelona-Trainers: Die Auszeichnung als Trainer des Jahres im Frauenfußball ging an den Coach des FC Barcelona, Pere Romeu;

  • Vollständige Dominanz des spanischen Fußballs: Dass beide Auszeichnungen – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen – an spanische Experten gingen, unterstreicht einmal mehr den hohen Stellenwert der spanischen Trainerschule auf der Weltbühne.

Ballon d'Or 2026: Die besten Trainer des Jahres

Kategorie

Gewinner

Team

Größter Erfolg

Bester Männertrainer des Jahres

Luis de la Fuente

Spanische Nationalmannschaft

Weltmeister 2026

Bester Frauentrainer des Jahres

Pere Romeu

FC Barcelona Frauen

Saisontitel und Beständigkeit

Weitere Kandidaten

L. Enrique, M. Arteta, U. Emery, V. Kompany

Ergebnisse mit verschiedenen Vereinen

Ort der Zeremonie

Palladium Theater, London

26. Oktober 2026

Ballon d'Or 2026Luis de la FuentePere RomeuSpanische NationalmannschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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