Unerwartete Sensation: Aston Villa besiegt Manchester City in Birmingham

·90·Sport
Unerwartete Sensation: Aston Villa besiegt Manchester City in Birmingham

Im Rahmen des 8. Spieltags der englischen Premier League fand eines der spannendsten und aufsehenerregendsten Duelle der Woche statt. Der Verein aus Birmingham, Aston Villa , empfing einen der aktuellen Giganten, Manchester City, und gewann überraschend mit 2:1 .

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov , stand in der Startelf der Mancunians und agierte über die vollen 90 Minuten im Abwehrzentrum.

Jacksons Doppelpack und Haalands schnelle Antwort

Die Begegnung im Villa Park begann von der ersten Minute an mit hohem Tempo und heftigen Angriffen:

  • Schnelles Tor: Die Gastgeber schafften es bereits in der 6. Minute, den Spielstand zu eröffnen — Nicolas Jackson nutzte eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und traf ins Netz (1:0);

  • Haaland gleicht aus: Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck, und in der 52. Minute glich der norwegische Torjäger Erling Haaland zum 1:1 aus;

  • Siegtreffer: Doch nur acht Minuten später, in der 60. Minute, erzielte Nicolas Jackson seinen zweiten Treffer und wurde zum Schützen des Siegtores, das den Birminghamern wichtige 3 Punkte sicherte.

Abdukodir Khusanov im Abwehrzentrum

Das junge usbekische Talent Abdukodir Khusanov versuchte erneut, Manchester Cityals Stammspieler in der Defensive das Vertrauen zu rechtfertigen. Obwohl er während des Spiels mehrere gefährliche Angriffe abwehrte, mussten die 'Cityzens' ohne Punkte die Heimreise antreten.

Spielbericht:

Englische Premier League. 8. Spieltag

Aston Villa — Manchester City 2:1

  • Tore: Jackson 6, 60 — Haaland 52.

  • Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Torres, Cash (55), Lindelöf, McGinn (Buendía, 66), Manzambi (Barkley, 66), Edward (Mbae, 59), Kamara, Gomes (Goretzka, 82), Jackson (Maio, 82).

  • Manchester City: Donnarumma, Guéhi (Lewis, 46), Dias, Khusanov, Gvardiol, Cherki (Foden, 46), Ndiaye (McAtee, 69), Fernandes, Doku, Anderson (74), Haaland.

Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wie Aston Villa Manchester City in Birmingham besiegte (Video)Wie Aston Villa Manchester City in Birmingham besiegte (Video)Gestern 18:54Chelsea verleiht Garnacho: Neuer Verein ist Aston VillaChelsea verleiht Garnacho: Neuer Verein ist Aston Villa23 Juli 20:08Aston Villa will Real-Madrid-Stürmer per Leihe verpflichtenAston Villa will Real-Madrid-Stürmer per Leihe verpflichten10 August 11:39Aston Villa fordert 130 Millionen Pfund für Morgan Rogers: Kommt Foden ins Team?Aston Villa fordert 130 Millionen Pfund für Morgan Rogers: Kommt Foden ins Team?10 Juli 13:51Aston Villa plant Tosin Adarabioyo als Ersatz für Ezri KonsaAston Villa plant Tosin Adarabioyo als Ersatz für Ezri Konsa21 August 14:13Aston Villa und Freiburg kämpfen um den Europa-League-TitelAston Villa und Freiburg kämpfen um den Europa-League-Titel20 Mai 15:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran