45 Goldmedaillen und Platz drei in Asien: Usbekistan stellt historischen Rekord im Parasport auf

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45 Goldmedaillen und Platz drei in Asien: Usbekistan stellt historischen Rekord im Parasport auf

Das prestigeträchtige, von Japan ausgerichtete Aichi–Nagoya 2026 Asian Para Games ist offiziell zu Ende gegangen. Die usbekische Delegation, die erfolgreich am Wettbewerb teilnahm, gewann insgesamt 145 Medaillen und ging als drittstärkstes Team des Kontinents in die Geschichte ein.

Dieser Erfolg markiert das höchste Ergebnis in der Geschichte unseres Landes bei den Asian Para Games, sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf die Gesamtzahl der Medaillen. Das bisher beste Ergebnis wurde bei den Spielen 2014 in Südkorea erzielt, wo unsere Vertreter den 5. Platz belegten.

45 Gold: Das Podium der usbekischen Parasportler

Während des gesamten Turniers zeigten unsere Landsleute großen Willen und Können und sicherten sich feste Plätze auf allen Stufen des Podiums:

  • Goldmedaillen: 45;

  • Silbermedaillen: 49;

  • Bronzemedaillen: 51;

  • Gesamtzahl der gewonnenen Medaillen: 145.

Dank dieses hervorragenden Ergebnisses ließ Usbekistan führende Sportnationen des Kontinents wie Indien, Südkorea, Iran und Thailand mit großem Vorsprung hinter sich.

Top 10: Der Medaillenspiegel des Wettbewerbs

Während China die Führung im Medaillenspiegel der Aichi–Nagoya 2026 Spiele übernahm, belegte das Gastgeberland Japan den zweiten Platz. Die Top Ten sehen wie folgt aus:

  1. China: 207 Gold, 117 Silber, 111 Bronze (gesamt: 435)

  2. Japan: 64 Gold, 60 Silber, 62 Bronze (gesamt: 186)

  3. Usbekistan: 45 Gold, 49 Silber, 51 Bronze (gesamt: 145)

  4. Indien: 30 Gold, 35 Silber, 49 Bronze (gesamt: 114)

  5. Südkorea: 29 Gold, 38 Silber, 33 Bronze (gesamt: 100)

  6. Iran: 26 Gold, 36 Silber, 40 Bronze (gesamt: 102)

  7. Thailand: 19 Gold, 40 Silber, 66 Bronze (gesamt: 125)

  8. Indonesien: 15 Gold, 21 Silber, 37 Bronze (gesamt: 73)

  9. Kasachstan: 12 Gold, 16 Silber, 22 Bronze (gesamt: 50)

  10. Saudi-Arabien: 8 Gold, 8 Silber, 1 Bronze (gesamt: 17)

Dieser historische Erfolg der usbekischen paralympischen Bewegung beweist erneut die hohe Wirksamkeit der Reformen, die im Land im Bereich Sport und Inklusion durchgeführt werden.

UsbekistanJapanChinaIndienSüdkorea
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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