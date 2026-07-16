11 Goldmedaillen in Jakarta: Unsere beiden Teams sind die Nummer eins in Asien!

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11 Goldmedaillen in Jakarta: Unsere beiden Teams sind die Nummer eins in Asien!

Die jungen Boxer aus Usbekistan haben die Asienmeisterschaften in Jakarta mit einem großen Erfolg beendet. Unsere U-19- und U-23-Junioren-Nationalmannschaften belegten in der Gesamtwertung den ersten Platz.

In beiden Altersklassen gewannen unsere Athleten insgesamt 18 Medaillen – 11 Gold, 3 Silber und 4 Bronze. Der asiatische Boxverband bestätigte, dass unser U-19-Team in 7 von 10 Gewichtsklassen siegte, während unsere U-23-Vertreter in 4 Gewichtsklassen Gold holten.

Vier Goldmedaillen für das U-23-Team

Im U-23-Boxwettbewerb gewannen die Vertreter Usbekistans vier Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen.

Medaille

Gewicht

Boxer

Gold

-65 kg

Ilhomjon Irgashev

Gold

-70 kg

Abdulloh Madaminov

Gold

-80 kg

Fazliddin Erkinboyev

Gold

+90 kg

Ozodbek Aliyev

Silber

-85 kg

Norbek Abdullayev

Silber

-90 kg

Samir Sobirov

Bronze

-55 kg

Faryozbek Do‘smatov

Bronze

-60 kg

Abdurahmon Mahmudjonov

Bronze

-75 kg

Abdulaziz Abdulhamidov

Offiziellen Ergebnissen zufolge wurden Ilhomjon Irgashev, Abdulloh Madaminov, Fazliddin Erkinboyev und Ozodbek Aliyev Asienmeister in ihren jeweiligen Gewichtsklassen. Im U-23-Wettbewerb, in dem Kasachstan drei, Indien zwei und Japan eine Goldmedaille gewannen, stellte Usbekistan die meisten Champions.

U-19-Boxer dominierten die Finals

Unsere Junioren-Nationalmannschaft erzielte sogar noch bessere Ergebnisse. Sieben der acht usbekischen Boxer, die das Finale erreichten, gewannen ihre entscheidenden Kämpfe.

Medaille

Gewicht

Boxer

Gold

-50 kg

O‘tkirbek Norqosimov

Gold

-55 kg

Elyor Rustamov

Gold

-60 kg

Muhammadrizo Ukimov

Gold

-75 kg

Suhrob Rahmatullayev

Gold

-80 kg

Abror Sharipov

Gold

-85 kg

Sardorbek Bahromxo‘jayev

Gold

-90 kg

Asadbek Sultanboyev

Silber

+90 kg

Islom Salixov

Bronze

-70 kg

Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev

Das usbekische U-19-Team gewann sieben der zehn Goldmedaillen im Männerwettbewerb. Kasachstan siegte in zwei Gewichtsklassen, die Republik Korea in einer.

Gesamtergebnis beider Teams

Die Medaillen unserer Männer-Nationalmannschaften beim Turnier in Jakarta verteilten sich wie folgt:

Altersklasse

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

U-23

4

2

3

9

U-19

7

1

1

9

Gesamt

11

3

4

18

Besonders bemerkenswert ist die hohe Erfolgsquote in den Finals: Die Vertreter beider Teams gewannen die Mehrheit ihrer entscheidenden Kämpfe.

Ein großer Sieg unter 20 Nationen

Die U-19- und U-23-Asienmeisterschaften fanden vom 3. bis 16. Juli in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, statt. An dem Wettbewerb nahmen 329 Boxer aus 20 nationalen Verbänden teil.

Dass beide Männerteams aus Usbekistan in der Gesamtwertung den ersten Platz belegten, ist ein bedeutendes Ergebnis für die Zukunft des Boxsports im Land. Es wird erwartet, dass die jungen Athleten, die in Jakarta zu Champions wurden, Usbekistan in Zukunft in der A-Nationalmannschaft, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen vertreten werden.

Was glauben Sie, welcher der Boxer, die in Jakarta Gold gewannen, wird in Zukunft olympisches Gold holen?

UsbekistanJakartaKasachstanIndienJapan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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