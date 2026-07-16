11 Goldmedaillen in Jakarta: Unsere beiden Teams sind die Nummer eins in Asien!
Die jungen Boxer aus Usbekistan haben die Asienmeisterschaften in Jakarta mit einem großen Erfolg beendet. Unsere U-19- und U-23-Junioren-Nationalmannschaften belegten in der Gesamtwertung den ersten Platz.
In beiden Altersklassen gewannen unsere Athleten insgesamt 18 Medaillen – 11 Gold, 3 Silber und 4 Bronze. Der asiatische Boxverband bestätigte, dass unser U-19-Team in 7 von 10 Gewichtsklassen siegte, während unsere U-23-Vertreter in 4 Gewichtsklassen Gold holten.
Vier Goldmedaillen für das U-23-Team
Im U-23-Boxwettbewerb gewannen die Vertreter Usbekistans vier Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen.
Medaille
Gewicht
Boxer
Gold
-65 kg
Ilhomjon Irgashev
Gold
-70 kg
Abdulloh Madaminov
Gold
-80 kg
Fazliddin Erkinboyev
Gold
+90 kg
Ozodbek Aliyev
Silber
-85 kg
Norbek Abdullayev
Silber
-90 kg
Samir Sobirov
Bronze
-55 kg
Faryozbek Do‘smatov
Bronze
-60 kg
Abdurahmon Mahmudjonov
Bronze
-75 kg
Abdulaziz Abdulhamidov
Offiziellen Ergebnissen zufolge wurden Ilhomjon Irgashev, Abdulloh Madaminov, Fazliddin Erkinboyev und Ozodbek Aliyev Asienmeister in ihren jeweiligen Gewichtsklassen. Im U-23-Wettbewerb, in dem Kasachstan drei, Indien zwei und Japan eine Goldmedaille gewannen, stellte Usbekistan die meisten Champions.
U-19-Boxer dominierten die Finals
Unsere Junioren-Nationalmannschaft erzielte sogar noch bessere Ergebnisse. Sieben der acht usbekischen Boxer, die das Finale erreichten, gewannen ihre entscheidenden Kämpfe.
Medaille
Gewicht
Boxer
Gold
-50 kg
O‘tkirbek Norqosimov
Gold
-55 kg
Elyor Rustamov
Gold
-60 kg
Muhammadrizo Ukimov
Gold
-75 kg
Suhrob Rahmatullayev
Gold
-80 kg
Abror Sharipov
Gold
-85 kg
Sardorbek Bahromxo‘jayev
Gold
-90 kg
Asadbek Sultanboyev
Silber
+90 kg
Islom Salixov
Bronze
-70 kg
Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev
Das usbekische U-19-Team gewann sieben der zehn Goldmedaillen im Männerwettbewerb. Kasachstan siegte in zwei Gewichtsklassen, die Republik Korea in einer.
Gesamtergebnis beider Teams
Die Medaillen unserer Männer-Nationalmannschaften beim Turnier in Jakarta verteilten sich wie folgt:
Altersklasse
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
U-23
4
2
3
9
U-19
7
1
1
9
Gesamt
11
3
4
18
Besonders bemerkenswert ist die hohe Erfolgsquote in den Finals: Die Vertreter beider Teams gewannen die Mehrheit ihrer entscheidenden Kämpfe.
Ein großer Sieg unter 20 Nationen
Die U-19- und U-23-Asienmeisterschaften fanden vom 3. bis 16. Juli in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, statt. An dem Wettbewerb nahmen 329 Boxer aus 20 nationalen Verbänden teil.
Dass beide Männerteams aus Usbekistan in der Gesamtwertung den ersten Platz belegten, ist ein bedeutendes Ergebnis für die Zukunft des Boxsports im Land. Es wird erwartet, dass die jungen Athleten, die in Jakarta zu Champions wurden, Usbekistan in Zukunft in der A-Nationalmannschaft, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen vertreten werden.
Was glauben Sie, welcher der Boxer, die in Jakarta Gold gewannen, wird in Zukunft olympisches Gold holen?
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