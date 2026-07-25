Japan deportiert zwei weitere staatenlose usbekische Staatsbürger

Die japanische Einwanderungsbehörde hat zwei weitere usbekische Staatsbürger deportiert, die sich illegal im Land aufgehalten haben, wie die Botschaft Usbekistans in Japan mitteilte.

Es wurde mitgeteilt, dass einer der Bürger mit einem Visum für technische Praktikanten nach Japan eingereist war, das Land nach Ablauf des Visums jedoch nicht verließ und später von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen wurde. Der zweite Bürger reiste mit einem Kurzzeitvisum ein, hielt sich nach dessen Ablauf illegal im Land auf und wurde verhaftet.

Die japanischen Behörden erinnerten erneut daran, dass Fälle von illegalem Aufenthalt oder illegaler Arbeit zur Abschiebung führen. Den Bürgern wurde zudem geraten, keinen unbegründeten und irreführenden Angeboten wie „In Japan kann man problemlos arbeiten“ zu glauben.

Darüber hinaus wurde betont, dass unbegründete Anträge auf Flüchtlingsstatus kein Aufenthaltsrecht im Land begründen, sondern nach einer Ablehnung zur Abschiebung führen können.