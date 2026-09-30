Erster Finalist der Asienspiele: Südkorea dreht das Spiel und erreicht zum vierten Mal das Finale

Beim Fußballturnier der Asienspiele wurde der erste Finalist der Herrenkonkurrenz ermittelt. Im ersten Halbfinale traf der amtierende Champion Südkorea auf China und sicherte sich in einer hart umkämpften Partie einen 2:1-Sieg nach Rückstand. Obwohl Wang Yuwei die Chinesen in der 23. Minute in Führung brachte, erhöhten die Koreaner den Druck und glichen in der 33. Minute durch einen Kopfball von Lee Young-jun aus.

Der entscheidende Moment der zweiten Halbzeit ereignete sich in der 82. Minute: Bae Jun-ho erzielte den Siegtreffer und sicherte seinem Team das Ticket für das Finale um die Goldmedaille. Damit zieht Südkorea zum vierten Mal in Folge in das Finale der Asienspiele ein. Der Gegner der Koreaner im Kampf um den Titel wird im parallelen Halbfinale zwischen Usbekistan und Japan ermittelt.

«Ein starkes Comeback, der Siegtreffer in der 82. Minute und eine historische Serie»: 5 Kernpunkte

Die wichtigsten Fakten zum Halbfinale Südkorea gegen China:

Der erste offizielle Finalist steht fest: Südkorea besiegte China im Halbfinale mit 2:1 und zieht ins Spiel um Gold ein;

Frühe Führung für China: Wang Yuwei traf in der 23. Minute zur Führung für China;

Der Ausgleich durch Lee Young-jun: Nur 10 Minuten später, in der 33. Minute, glich Lee Young-jun per Kopfball für die Koreaner aus;

Bae Jun-ho öffnet das Tor zum Finale: Ein sehenswerter Treffer von Bae Jun-ho in der 82. Minute entschied die Partie;

Rekord: 4. Finale in Folge: Südkorea steht zum vierten Mal in Folge im Finale der Asienspiele.

Protokoll und Ergebnisübersicht des Halbfinals Südkorea – China

Analyse der technischen Parameter, des Torverlaufs und des Status im Wettbewerb:

Wettbewerb und Kriterien Südkorea China Endergebnis 2 : 1 (Comeback-Sieg) 1 : 2 (Niederlage) Halbzeitergebnis 1 : 1 (Ausgleich) 1 : 1 (Führung aus der Hand gegeben) Torschützen Lee Young-jun (33.), Bae Jun-ho (82.) Wang Yuwei (23.) Historischer Erfolg Vierte Finalteilnahme in Folge bei den Asienspielen Verpasst das Finale, spielt um Platz 3 (Bronze) Nächste Runde und Gegner Finalist: Gegner ist Usbekistan oder Japan Spiel um die Bronzemedaille

Fußballanalyse: Warum Südkoreas Finaleinzug eine Herausforderung für jeden Gegner ist?

Fazit von internationalen Fußballanalysten und Experten für asiatischen Fußball:

«Hegemonie bei den Asienspielen»: Der südkoreanische Nachwuchs dominiert das Turnier seit Jahren; vier Finalteilnahmen in Folge belegen die hohe Qualität, Fitness und Erfahrung des Kaders;

Comeback-Qualitäten: Ein Team, das nach einem 0:1-Rückstand nicht die Nerven verliert und bis zur 82. Minute systematischen Druck ausübt, beweist enorme mentale Stärke; das erfordert höchste Konzentration vom Finalgegner;

Potenzielle Final-Intrige für Usbekistan: Sollte Usbekistan U-23 gegen Japan gewinnen, erwartet die Fans ein Superfinale zwischen den zwei aktuell stärksten Nachwuchsteams Asiens: Usbekistan und Südkorea.

Wer wird Ihrer Meinung nach der Finalgegner von Südkorea – Usbekistan oder Japan? Kann unser Team die Hegemonie der Koreaner brechen und Gold holen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!