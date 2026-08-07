Stärkste Pässe der Welt bekanntgegeben: Neues globales Ranking

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Stärkste Pässe der Welt bekanntgegeben: Neues globales Ranking

Die internationale Organisation Henley Passport Index hat das Ranking der weltweit mächtigsten Pässe für das Jahr 2026 vorgelegt. Das Ranking wurde auf der Grundlage der Anzahl von Ländern und Gebieten erstellt, die Bürger eines Landes ohne vorheriges Visum bereisen können.

Jüngste Studien zeigen, dass sich die Position und der diplomatische Einfluss asiatischer Länder im Bereich der globalen Mobilität und des Reisens in beispiellosem Maße gestärkt haben.

Asiatische Hegemonie: Die ersten vier Plätze liegen in Asien!

Den Ergebnissen des Rankings 2026 zufolge wurde der Pass von Singapur als der stärkste Pass der Welt anerkannt. Singapurer können derzeit weltweit 192 Reiseziele visumfrei besuchen (zum Vergleich: 2016 lag dieser Wert bei 173).

Den ehrenvollen zweiten Platz teilten sich gleich drei asiatische Giganten:

  • Japan

  • Südkorea

  • Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Bürger dieser Länder haben die Möglichkeit zur freien Einreise ohne jegliches Visum in 188 Länder der Welt.

Rekordsprung: Die VAE haben in den letzten 20 Jahren einen historischen Indikator verzeichnet. Das Land hat die Zahl der visumfreien Reiseziele um 153gesteigert und insgesamt 188 erreicht. Dies ist die Frucht aktiver diplomatischer Beziehungen und wirtschaftlicher Entwicklung.

Die Situation in Europa und Nordamerika

Europäische und nordamerikanische Länder wahren ebenfalls Stabilität, doch vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums asiatischer Länder ist ihr Ranking leicht gesunken.

Europäische Länder:

  • Norwegen — 5. Platz (186 visumfreie Reiseziele)

  • Schweiz — 6. Platz (185 Reiseziele)

  • Europäische Union und Großbritannien — durchschnittlich 184 Länder mit visumfreier Einreise.

Nordamerika:

  • Kanada — 183 Reiseziele

  • USA — 180 Reiseziele

Obwohl Kanada und die USA die Zahl der visumfreien Reiseziele im Vergleich zu 2016 erhöht haben, wurden sie aufgrund der sehr rasanten Entwicklung anderer Länder in der Rangliste nach unten gedrückt.

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SingapurJapanSüdkoreaVereinigte Arabische EmirateHenley Passport Index
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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