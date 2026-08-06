Vorbereitungen für Narendra Modis Besuch in Usbekistan angekündigt

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Vorbereitungen für Narendra Modis Besuch in Usbekistan angekündigt

Der Premierminister Indiens Narendra Modis offizieller Besuch in Usbekistan wird erwartet wurde bekannt gegeben. Die Agentur ANI berichtete darüber.

Laut der Publikation diente der viertägige offizielle Besuch des usbekischen Außenministers Baxtiyor Saidovs in Indien vor einigen Tagen vor allem der gründlichen Vorbereitung auf den erwarteten Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi in Usbekistan Zugleich betonte der Minister, wie wichtig es sei, die strategische Partnerschaft und die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter zu stärken.

Am 3. August dieses Jahres fanden in Neu-Delhi unter Beteiligung der Delegationen Gespräche mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar statt. Saidov stellte fest, dass der regelmäßige Dialog zwischen den Führungen der beiden Länder konsequent fortgesetzt werde. Seinen Worten zufolge dienen die Treffen dazu, die strategische Partnerschaft weiter zu vertiefen und die praktische Zusammenarbeit auszubauen.

„Noch vor gerade einmal zehn Tagen haben wir telefonisch zahlreiche Fragen erörtert. Der Hauptzweck dieser Treffen bestand ebenfalls darin, den erwarteten Besuch von Premierminister Narendra Modi in Usbekistan vorzubereiten“, sagte Baxtiyor Saidov.

Der Minister bezeichnete den Besuch als die logische und praktische Fortsetzung des ständigen politischen Dialogs zwischen den Ländern. Zudem betonte er, dass Usbekistan und Indien Treffen auf internationalen Plattformen und im Rahmen verschiedener Veranstaltungen effektiv zur Stärkung ihrer gegenseitigen Beziehungen nutzten.

Laut Saidov besteht eine der wichtigsten Aufgaben, die ihm und der usbekischen Delegation übertragen wurden, darin, die Vorbereitungen auf den Besuch des indischen Premierministers in Usbekistan zu koordinieren.

Zugleich betonte er, dass der Besuch den Beziehungen zwischen den beiden Ländern neue Dynamik verleihen und eine wichtige Gelegenheit zur weiteren Entwicklung der handelswirtschaftlichen, investitionsbezogenen und politischen Zusammenarbeit schaffen werde.

Baxtiyor Saidov bezeichnete Indien als einen der wichtigsten strategischen und Handelspartner Usbekistans in Südasien und erklärte, dass die Zusammenarbeit mit Neu-Delhi kontinuierlich gestärkt werde.

Zur Information: Der usbekische Außenminister hielt sich vom 2. bis 5. August zu einem offiziellen Besuch in Indien auf. Im Rahmen des Besuchs traf er die Präsidentin des Landes, Droupadi Murmu, und führte außerdem Gespräche mit Außenminister Subrahmanyam Jaishankar.

Bei den Treffen erörterten die Seiten ausführlich den aktuellen Stand der strategischen Partnerschaft. Insbesondere tauschten sie sich über den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Handel, Verteidigung, Bildung und Kultur sowie über regionale und internationale Fragen aus.

Jaishankar teilte nach den Gesprächen auch auf seiner Social-Media-Seite mit, dass er ein produktives Treffen mit Baxtiyor Saidov abgehalten habe, und betonte, man habe sich darauf geeinigt, die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern weiter zu stärken.

Narendra ModiBakhtiyor SaidovUsbekistanIndienSubrahmanyam Jaishankar
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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