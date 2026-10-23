Holografische Polizisten zur Verbrechensbekämpfung in Südkorea eingeführt

Südkorea In der Hauptstadt Seoul werden lebensechte holografische Polizisten getestet, um die öffentliche Sicherheit zu erhöhen und Verbrechen zu verhindern. Ersten Berichten zufolge hat diese Technologie dazu beigetragen, die Kriminalitätsrate an öffentlichen Orten zu senken.

Jeden Abend zwischen 19:00 und 22:00 Uhr erscheint im belebten Judong Nr. 3 Park im Bezirk Chung-gu in Seoul das über 170 cm große Bild eines Mannes in Polizeiuniform. Er erinnert daran, dass die Polizei in Notfällen schnell vor Ort ist und dass Überwachungskameras in der Umgebung vorhanden sind.

Es handelt sich jedoch nicht um einen echten Polizisten, sondern um ein dreidimensionales Hologramm, das geschaffen wurde, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken und Unruhen zu verhindern. Das von der auf Holografietechnologie spezialisierten Firma Hologrammica entwickelte Modell wurde im Oktober letzten Jahres testweise installiert.

Kriminalitätsrate um 22 Prozent gesunken

An Dong-hyun, Leiter der Polizeidienststelle Jungbu, betont, dass das Hologramm ein modernes Instrument ist, das das Sicherheitsgefühl der Bürger stärkt und eine psychologische Wirkung zur Vorbeugung von Gesetzesverstößen hat.

Er erklärte, dass die Polizei plant, ihre Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung unter Einsatz von KI-Technologien weiter auszubauen.

Nach Angaben der Seoul Metropolitan Police Agency ist die Zahl der Straftaten im Park und seiner Umgebung um etwa 22 Prozent gesunken, wenn man die Zeiträume vor und nach der Installation des Hologramms vergleicht.

Obwohl die Polizei einräumt, dass diese Technologie Kriminelle nicht direkt festnehmen kann, betont sie, dass sie bei der Prävention von Straftaten und der Stärkung des Sicherheitsgefühls wirksam sein kann. Je nach Ergebnis könnte der Einsatzbereich in Zukunft ausgeweitet werden.

Polizeivertreter sind der Meinung, dass man bei genauerem Hinsehen erkennt, dass es sich nicht um einen echten Menschen handelt. Doch allein die Vorstellung, dass ein Polizeibeamter vor Ort ist, hat das Verhalten der Menschen beeinflusst.

Internetnutzer vergleichen das Hologramm mit einem Geist

Während die Polizei die positiven Ergebnisse der Technologie hervorhebt, haben Internetnutzer humorvoll darauf reagiert. Viele verglichen das Hologramm mit einer modernen Vogelscheuche und vermuteten, dass der Rückgang der Kriminalität darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Menschen Angst haben, den Park zu betreten.

„Was ist das denn? Hier läuft ein Polizeigeist herum! Was denken sich die Leute dabei?“, schrieb einer der Nutzer.

Das Experiment in Seoul zeigt neue Wege zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit mithilfe moderner Technologien auf. Die langfristige Wirksamkeit und der Einsatz in anderen Regionen hängen jedoch von den zukünftigen Ergebnissen ab.