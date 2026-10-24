Offizielle Erklärung von Jaime Munguia: Wann findet der Kampf gegen Bektemir Melikuziev statt?

·147·Sport
Offizielle Erklärung von Jaime Munguia: Wann findet der Kampf gegen Bektemir Melikuziev statt?

Der WBA-Champion im Supermittelgewicht, der mexikanische Boxstar Jaime Munguia der usbekische Herausforderer Bektemir Melikuzievhat eine wichtige Erklärung zu seiner obligatorischen Titelverteidigung abgegeben.

In einem Interview mit dem renommierten The Ring Magazin erklärte Munguia, dass er nach seinem bevorstehenden Kampf am 31. Oktober in Riad, Saudi-Arabien, bereit sei, gegen Melikuziev in den Ring zu steigen, und dass dieser Kampf in der ersten Jahreshälfte 2027 organisiert werden soll.

«Der Vorbereitungsplan muss komplett geändert werden»: Warum verzögert sich der Kampf gegen Melikuziev?

Die Anordnung der World Boxing Association (WBA) zur obligatorischen Titelverteidigung gegen den usbekischen Knockout-Künstler mit dem Spitznamen «Bek Bully», Bektemir Melikuzievkam für den Champion überraschend:

  • Unerwarteter Befehl: Da Munguia sich bereits lange auf das Turnier in Riad vorbereitet hatte, passte die Entscheidung des Verbandes nicht in seine Pläne;

  • Ein einzigartiger Gegner: Der mexikanische Boxer betonte, dass er aufgrund der Schlagkraft und des ungewöhnlichen Stils von Bektemir Melikuziev sein Trainingslager und seine Taktik komplett neu aufbauen müsse;

  • Genauer Zeitrahmen: Aus diesem Grund bestätigte Munguia, dass er dem Kampf nicht ausweiche, aber plane, die Titelverteidigung gegen Melikuziev in den ersten sechs Monaten des Jahres 2027 durchzuführen.

Der Test in Riad und die Prognose für Canelo gegen Mbilli

Vor dem Kampf gegen Bektemir steht Munguia am 31. Oktober ein weiterer wichtiger Test bevor:

  • Kampf gegen Erik Bazinyan: Jaime wird in Riad gegen den in Deutschland lebenden Erik Bazinyan in den Ring steigen und will seinen Gegner vorzeitig besiegen: «Es wird ein großartiger Kampf und ein Knockout wird definitiv fallen», sagte der Champion;

  • Vertrauen in Canelos Sieg: Im Hauptkampf des Abends treffen der mexikanische Superstar Saul «Canelo» Alvarez und WBC-Champion Christian Mbilli aufeinander. Munguia prognostizierte, dass sein Landsmann Canelo diesen Kampf vorzeitig durch Knockout gewinnen wird.

Für usbekische Boxfans ist die größte Spannung nun die Ankündigung des offiziellen Austragungsortes und des genauen Datums des Titelkampfes zwischen Bektemir Melikuziev und Jaime Munguia nach den Kämpfen am 31. Oktober.

Jaime MunguiaBektemir MelikuzievSaúl ÁlvarezErik BazinyanRiad
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Meisterschaftskampf zwischen Hamza Sheeraz und Janibek Alimkhanuly angesetztMeisterschaftskampf zwischen Hamza Sheeraz und Janibek Alimkhanuly angesetzt17 August 21:54Wartet Melikuziev noch? Munguias Titelverteidigung gegen Zon angekündigtWartet Melikuziev noch? Munguias Titelverteidigung gegen Zon angekündigt14 Oktober 13:47WBA bestätigt keinen Titelkampf zwischen Munguía und TszyuWBA bestätigt keinen Titelkampf zwischen Munguía und Tszyu10 Oktober 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev vom Titelkampf ausgeschlossen, Mungia findet bequemen GegnerBektemir Meliqo‘ziyev vom Titelkampf ausgeschlossen, Mungia findet bequemen Gegner9 Oktober 08:17Bektemir Melikuziev enthüllt beispiellose Zugeständnisse im Kampf gegen den ChampionBektemir Melikuziev enthüllt beispiellose Zugeständnisse im Kampf gegen den Champion8 Oktober 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev lehnt das finanzielle Angebot des WBA-Champions Jaime Munguía abBektemir Meliqo‘ziyev lehnt das finanzielle Angebot des WBA-Champions Jaime Munguía ab8 Oktober 21:42
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran