Offizielle Erklärung von Jaime Munguia: Wann findet der Kampf gegen Bektemir Melikuziev statt?

Der WBA-Champion im Supermittelgewicht, der mexikanische Boxstar Jaime Munguia der usbekische Herausforderer Bektemir Melikuzievhat eine wichtige Erklärung zu seiner obligatorischen Titelverteidigung abgegeben.

In einem Interview mit dem renommierten The Ring Magazin erklärte Munguia, dass er nach seinem bevorstehenden Kampf am 31. Oktober in Riad, Saudi-Arabien, bereit sei, gegen Melikuziev in den Ring zu steigen, und dass dieser Kampf in der ersten Jahreshälfte 2027 organisiert werden soll.

«Der Vorbereitungsplan muss komplett geändert werden»: Warum verzögert sich der Kampf gegen Melikuziev?

Die Anordnung der World Boxing Association (WBA) zur obligatorischen Titelverteidigung gegen den usbekischen Knockout-Künstler mit dem Spitznamen «Bek Bully», Bektemir Melikuzievkam für den Champion überraschend:

Unerwarteter Befehl: Da Munguia sich bereits lange auf das Turnier in Riad vorbereitet hatte, passte die Entscheidung des Verbandes nicht in seine Pläne;

Ein einzigartiger Gegner: Der mexikanische Boxer betonte, dass er aufgrund der Schlagkraft und des ungewöhnlichen Stils von Bektemir Melikuziev sein Trainingslager und seine Taktik komplett neu aufbauen müsse;

Genauer Zeitrahmen: Aus diesem Grund bestätigte Munguia, dass er dem Kampf nicht ausweiche, aber plane, die Titelverteidigung gegen Melikuziev in den ersten sechs Monaten des Jahres 2027 durchzuführen.

Der Test in Riad und die Prognose für Canelo gegen Mbilli

Vor dem Kampf gegen Bektemir steht Munguia am 31. Oktober ein weiterer wichtiger Test bevor:

Kampf gegen Erik Bazinyan: Jaime wird in Riad gegen den in Deutschland lebenden Erik Bazinyan in den Ring steigen und will seinen Gegner vorzeitig besiegen: «Es wird ein großartiger Kampf und ein Knockout wird definitiv fallen», sagte der Champion;

Vertrauen in Canelos Sieg: Im Hauptkampf des Abends treffen der mexikanische Superstar Saul «Canelo» Alvarez und WBC-Champion Christian Mbilli aufeinander. Munguia prognostizierte, dass sein Landsmann Canelo diesen Kampf vorzeitig durch Knockout gewinnen wird.

Für usbekische Boxfans ist die größte Spannung nun die Ankündigung des offiziellen Austragungsortes und des genauen Datums des Titelkampfes zwischen Bektemir Melikuziev und Jaime Munguia nach den Kämpfen am 31. Oktober.