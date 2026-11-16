Bektemir Melikuziev nähert sich Meisterschaftskampf: WBA erlässt offizielle Anordnung

Der Quelle zufolge haben die Teams des amtierenden Weltmeisters, des Mexikaners Jaime Munguia, und des als Pflichtherausforderer anerkannten Landsmanns Bektemir Melikuziev eine Frist bis zum 13. Dezember erhalten, um eine gegenseitige Einigung zu erzielen – ein Zeitraum von fast 30 Tagen.

In der Welt des Profiboxens wurden wichtige Neuigkeiten über den nächsten hochkarätigen Kampf mit Beteiligung unseres Landsmanns bekannt gegeben. Die renommierte mexikanische Izquierdazo Publikation berichtet unter Berufung auf WBA-Präsident Gilberto Mendoza, dass die World Boxing Association (WBA) offiziell einen Meisterschaftskampf im Supermittelgewicht angeordnet hat.

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Sollten sich die Parteien innerhalb der gesetzten Frist nicht auf die Vertragsbedingungen einigen können, könnten die Rechte am Kampf in eine Versteigerung (Auktion) gehen. Dabei ist eine Aufteilung der Börse im Verhältnis 60/40 vorgesehen.

Kampfdetails und Bedingungen Informationen Amtierender Champion Jaime Munguia (Mexiko, WBA-Champion) Pflichtherausforderer Bektemir Melikuziev (Usbekistan) Frist Einigung bis 13. Dezember (30 Tage) Bedingung der Aufteilung Versteigerung im 60/40-Verhältnis bei Nichteinigung

Bedeutung des Kampfes und Situation in der Gewichtsklasse

Jaime Munguia hält derzeit den WBA-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht. Der bekannte usbekische Boxer Bektemir Melikuziev hat in seiner Gewichtsklasse hohe Ergebnisse erzielt und den Status des offiziellen und Pflichtherausforderers für den Gürtel in dieser Division erlangt. Die Organisation dieses Kampfes könnte ein neues Kapitel in der Geschichte unseres nationalen Boxsports aufschlagen.

Glauben Sie, dass Bektemir Melikuziev gegen Jaime Munguia in den Ring steigen und den Weltmeistergürtel gewinnen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!