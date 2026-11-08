Ein Schritt zum WBA-Gürtel: Der usbekische „Bulldozer“ feiert den nächsten K.o.-Sieg (Video)

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Ein Schritt zum WBA-Gürtel: Der usbekische „Bulldozer“ feiert den nächsten K.o.-Sieg (Video)

Bei dem prestigeträchtigen „MUKA Boxing“ (Fury by the Sea) Turnier in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, feierte der berühmte usbekische Boxer Bektemir Meliqo‘ziyev seinen nächsten glanzvollen Sieg.

Unser Landsmann, der im Supermittelgewicht antritt, stieg gegen den erfahrenen tadschikischen Boxer Karomatullo Sharipov in den Ring und entschied den Kampf vorzeitig – bereits in der zweiten Runde.

Schneller Druck und K.o.-Sieg in Runde 2

In dem unter freiem Himmel am Nikki Beach organisierten Kampf übernahm Meliqo‘ziyev von den ersten Sekunden an die volle Initiative:

  • Druck in der ersten Runde: Bektemir zwang seinen Gegner mit seiner gewohnt aggressiven Serie harter Schläge in die Defensive und verkürzte die Distanz, um kraftvolle Treffer zu landen;

  • Der entscheidende K.o.: Nach einer Serie schwerer Angriffe des usbekischen Boxers in der zweiten Runde konnte Karomatullo Sharipov die Schläge nicht mehr abwehren, woraufhin der Ringrichter den Kampf abbrach und einen sauberen K.o. wertete.

Kampfdetails und Boxer-Statistiken

Indikatoren

Details

Turnier

MUKA Boxing (Fury by the Sea)

Datum

6. November 2026

Ort

Dubai, VAE (Nikki Beach Arena)

Kampfergebnis

2. Runde (vorzeitiger K.o.)

Bektemir Meliqo‘ziyev Bilanz

18 Siege, 1 Niederlage (12 K.o.)

Karomatullo Sharipov Bilanz

4 Siege, 3 Niederlagen, 1 Unentschieden

Nächstes Ziel: WBA-Gürtel und Jaime Munguía

Dieser Sieg ebnet unserem Landsmann den Weg zum Weltmeistertitel:

  • Status als Pflichtherausforderer: Bektemir Meliqo‘ziyev ist derzeit der offizielle Pflichtherausforderer der WBA (World Boxing Association) im Supermittelgewicht;

  • Titelkampf gegen Jaime Munguía: Es wird erwartet, dass Bektemirs nächster Kampf gegen den amtierenden WBA-Weltmeister dieser Gewichtsklasse, den berühmten mexikanischen Superstar Jaime Munguía stattfindet. Diese Begegnung könnte zu einem der größten Titelkämpfe in der Geschichte des usbekischen Boxsports werden.

Bektemir Meliqo‘ziyevMUKA BoxingJaime MunguíaWBABoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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