Ein großer Megakampf im Supermittelgewicht des Profiboxens nimmt offiziell Gestalt an. Die renommierte WBO (World Boxing Organization) hat dem amtierenden britischen Champion Hamza Sheerazoffiziell befohlen, seinen Meisterschaftsgürtel gegen den kasachischen Starboxer Janibek Alimkhanulyzu verteidigen.

Das weltweit bekannte ESPN berichtet, dass den Parteien mehrere Wochen für offizielle Verhandlungen eingeräumt wurden, um sich auf die Kampfbedingungen, den Austragungsort und die Börsen zu einigen.

Dopingaffäre und Freispruch durch die WBO

Die Unklarheit rund um Janibek Alimkhanuly ist nun offiziell beseitigt. Im vergangenen Jahr drohte ihm eine langjährige Sperre, nachdem in seinem Blut eine verbotene Substanz festgestellt worden war. Der Boxer konnte der Organisation jedoch rechtzeitig die erforderlichen medizinischen Begründungen und Nachweise vorlegen:

„Bei Alimkhanuly wurde im vergangenen Jahr Doping festgestellt. Doch bevor eine langfristige Sperre verhängt werden konnte, legte Janibek der WBO alle erforderlichen medizinischen Dokumente und offiziellen Informationen vor. Nach Prüfung der Beweise kam das Komitee letztlich zu dem Schluss, dass der kasachische Boxer nicht gegen die WBO-Regeln verstoßen hatte“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Organisation.

Damit behält Alimkhanuly, der von allen Vorwürfen vollständig freigesprochen wurde, seinen Status als Pflichtherausforderer des Supermittelgewichtschampions Hamza Sheeraz.

Aktuelle Lage im Supermittelgewicht: Bektemir Melikuziev in den Top 10

Die intensiven Kämpfe in dieser Gewichtsklasse sind auch für Boxfans in Usbekistan äußerst interessant:

Bektemir Melikuziev auf Platz sieben: Der usbekische technisch versierte Faustkämpfer Bektemir Melikuziev, bekannt unter dem Spitznamen „Bek Bully“, belegt in der offiziellen Supermittelgewichtsrangliste der WBO den siebten Platz ;

Aussichten auf einen Titelkampf: Der Kampf zwischen Hamza Sheeraz und Janibek Alimkhanuly wird auch die künftigen Titelchancen von Topkämpfern wie Bektemir Melikuziev bestimmen, der in dieser Division auf seine Gelegenheit zum Kampf um den Gürtel wartet.

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