Im Profiboxen im Supermittelgewicht wurde eine unerwartete und offen umstrittene Entscheidung getroffen. Unser Landsmann, der offizielle WBA-Pflicht herausforderer Nummer 1, Bektemir Meliqo‘ziyev wurde offiziell vom Titelkampf gegen den amtierenden Weltmeister Jaime Mungia ausgeschlossen.

DAZN Boxing zufolge erhielt der mexikanische Champion die Erlaubnis, seinen Gürtel in einer freiwilligen Titelverteidigung gegen einen völlig anderen Gegner zu verteidigen, anstatt den obligatorischen Kampf gegen den usbekischen Boxer zu bestreiten.

Großes Event in Riad: Canelo und Mungias neuer Gegner

In Saudi-Arabien wurde das Programm für den nächsten großen Boxabend bekannt gegeben:

Supershow am 31. Oktober: Riyadh Season Die Promoter präsentierten die vollständige Fightcard für das Turnier in Riad;

Hauptkampf: Im Main Event des Abends tritt der ehemalige unumstrittene Weltmeister Saul „Canelo“ Alvarez gegen den ungeschlagenen Christian Mbilli um den WBC-Gürtel an;

Mungias bequeme Wahl: In der Undercard verteidigt Jaime Mungia seinen WBA-Titel freiwillig. Als Gegner wurde der Russe Nikita Zonya gewählt, der in der Rangliste nur auf Platz 9 geführt wird.

Fristen und Reglement ignoriert: Warum wurde der 21. Oktober nicht abgewartet?

Dass die WBA entgegen ihrer eigenen Entscheidung handelte, löste in der Boxwelt ernsthafte Zweifel aus:

Ein Jahr als Herausforderer: Bektemir Meliqo‘ziyev hielt über ein Jahr lang den 1. Platz in der Rangliste und wartete fair auf seinen Titelkampf;

Gebrochene Deadline: Im September wies der Verband den Pflichtkampf an und setzte den Parteien eine offizielle Frist bis zum 21. Oktober für den Abschluss der Verhandlungen;

Unerwartete Wende: Obwohl noch fast zwei Wochen bis zum Ablauf der Frist verblieben, erlaubte der Verband dem Champion, gegen einen Boxer aus dem unteren Teil der Rangliste anzutreten.

Abgelehntes Geld, kostenloser Kampf und der Ruf aus Taschkent

Während der Verhandlungen versuchte das Team von Mungia alles, um einem Duell mit Bektemir aus dem Weg zu gehen:

„Step-aside“-Trick: Die Mexikaner boten Meliqo‘ziyev eine spezielle finanzielle Entschädigung an, damit er seinen Platz als Herausforderer vorübergehend aufgibt und wartet;

Heldhafte Haltung: Unser Landsmann lehnte das Geld entschieden ab und sagte offen: „Sportregeln müssen respektiert werden, ich bin bereit, sogar kostenlos (ohne Honorar) und ohne Tests um den Gürtel zu kämpfen“;

Finanzielles Angebot: Bektemir schlug vor, den Kampf in Usbekistan auszutragen und Mungia zusätzlich zu bezahlen, falls das Problem das Honorar sei, doch der Champion ließ diese Aufrufe völlig unbeantwortet.

Viele unabhängige Sportexperten betonen, dass der mexikanische Boxer aus Angst vor den gefährlichen Schlägen von Bektemir Meliqo‘ziyev und mit Unterstützung der saudischen Promoter diesem kompromisslosen Duell auswich, um seinen Gürtel zu behalten. Die offene Missachtung der Interessen des WBA-Pflicht herausforderers durch den Verband stellt die Transparenz internationaler Boxorganisationen erneut in Frage.