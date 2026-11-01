Alvarez und Munguia besiegen ihre Gegner: Details zu den spektakulären Kämpfen in Riad

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Alvarez und Munguia besiegen ihre Gegner: Details zu den spektakulären Kämpfen in Riad

Die saudi-arabische Hauptstadt Riad wurde erneut zum Zentrum des Weltboxens. Bei einem hochkarätigen Profiboxabend, der zahlreiche Fans in seinen Bann zog, bestritten der ehemalige unangefochtene Weltmeister Saul „Canelo“ Alvarez und der WBA-Champion Jaime Munguia ihre wichtigen Kämpfe und erzielten souveräne Siege.

Die Ergebnisse dieses Abends sind besonders für die Boxfans aus Usbekistan von großer Bedeutung, da das Ergebnis des Co-Main-Events direkt mit der Zukunft unseres Landsmannes Bektemir Melikuziev verbunden war.

Meisterklasse von Canelo: 12-Runden-Duell gegen Mbilli

Im Hauptkampf des Abends trat der ehemalige unangefochtene Weltmeister Saul Alvarez gegen den Champion im Supermittelgewicht, Christian Mbilli, an:

  • Heftiger Widerstand: Der bis dato ungeschlagene Mbilli versuchte, Canelo ernsthaft Paroli zu bieten, doch Erfahrung und präzise Treffer setzten sich am Ende durch;

  • Einstimmige Entscheidung der Punktrichter: Nach einem über 12 Runden dauernden Kampf werteten die Punktrichter den Sieg mit 115-112, 116-111 und 117-110 für Saul Alvarez.

Munguia verteidigt den Gürtel: Jetzt ist Bektemir an der Reihe!

Im zweiten Hauptkampf (Co-Main Event) der Veranstaltung traf der Mexikaner Jaime Munguia auf Nikita Zon:

  • Souveräne Verteidigung: Munguia dominierte den Kampf und siegte einstimmig nach Punkten (116-112, 117-111, 117-111), womit er seinen WBA-Gürtel erfolgreich verteidigte;

  • Ist das Duell gegen Melikuziev unvermeidlich?: Gemäß einer zuvor getroffenen offiziellen Vereinbarung und schriftlichen Garantie wurde festgelegt, dass der Sieger des Kampfes Munguia gegen Zon seinen nächsten Kampf gegen den WBA-Pflicht herausforderer Bektemir Melikuzievbestreiten muss. Daher wird erwartet, dass der nächste Herausforderer genau dieser usbekische Boxprofi sein wird.

Offizielle Ergebnisse der Kämpfe:

  • Saul „Canelo“ Alvarez — Christian Mbilli: Sieg nach Punkten (115-112, 116-111, 117-110);

  • Jaime Munguia — Nikita Zon: Sieg nach Punkten (116-112, 117-111, 117-111) — WBA-Gürtel erfolgreich verteidigt.

Nach den Siegen in Riad spitzen sich die großen Titelkämpfe im Supermittelgewicht weiter zu.

Saul AlvarezBektemir MelikuzievJaime MunguiaWBABoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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