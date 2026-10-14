Wartet Melikuziev noch? Munguias Titelverteidigung gegen Zon angekündigt

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Wartet Melikuziev noch? Munguias Titelverteidigung gegen Zon angekündigt

Im Supermittelgewicht ist eine unerwartete und kontroverse Situation rund um die World Boxing Association (WBA) entstanden. Zuvor hatte die Organisation den usbekischen Boxer Bektemir Melikuziev als offiziellen Pflichtherausforderer der Gewichtsklasse bestätigt und erklärt, dass sie einen Kampf des Champions Jaime Munguiagegen einen anderen Gegner nicht genehmigen würde. Trotz aller Einwände wurde jedoch auf den offiziellen WBA-Kanälen die Titelverteidigung von Munguia gegen den Russen Nikita Zonoffiziell angekündigt.

Zu dieser Entscheidung, die bei Fans und Experten für Fragen sorgt, hat die Organisation bisher keine weiteren offiziellen Stellungnahmen abgegeben.

Der Abend in Riad: Details zum offiziellen Plakat

Laut dem veröffentlichten offiziellen Poster sind die Details für den WBA-Weltmeisterschaftskampf wie folgt:

  • Datum und Ort: Der Kampf 31. Oktober 2026 findet in Riad, Saudi-Arabien, statt;

  • Gewichtsklasse: Supermittelgewicht (WBA World Super Middleweight);

  • Übertragungsrechte: Dieser Boxabend wird weltweit live über die internationale Streaming-Plattform DAZN übertragen.

Vergleich der beiden Boxer: Zahlen und Statistiken

Die von der WBA vorgelegte Vergleichsstatistik verdeutlicht die Möglichkeiten beider Athleten:

  • Jaime Munguia (Mexiko):

    • Größe: 183 cm (6' 0");

    • Bilanz: 45 Siege, 2 Niederlagen (45-2-0);

    • K.o.-Siege: 35 (K.o.-Quote — 74,47%);

    • Status: Erfahrener mexikanischer Boxer und Divisions-Champion.

  • Nikita Zon (Russland):

    • Größe: 187 cm (6' 1½") — leicht größer als der Champion;

    • Bilanz: 11 Siege, ungeschlagen, 1 Unentschieden (11-0-1);

    • K.o.-Siege: 9 (K.o.-Quote — 75%);

    • Status: Ein ungeschlagener Gegner mit hoher Schlagkraft.

Wartet Melikuziev noch? Munguias Titelverteidigung gegen Zon angekündigt

Die Frage um Bektemir Melikuziev bleibt offen

Obwohl die WBA den Meisterschaftskampf genehmigt zu haben scheint, bleibt die Unsicherheit bezüglich der rechtmäßigen Ansprüche des usbekischen Boxers bestehen:

  • Status als offizieller Herausforderer: Bektemir Melikuziev gilt laut WBA als offizieller Pflichtherausforderer Nr. 1 im Supermittelgewicht und hätte eigentlich gegen Munguia um den Titel kämpfen sollen;

  • Frühere Position der Organisation: Die WBA-Führung hatte erklärt, die Situation zu prüfen und den Vorrang des Pflichtherausforderer-Status von Melikuziev zu betonen, als der Kampf gegen Zon angekündigt wurde;

  • Nächster Schritt: Sollte dieser Kampf offiziell stattfinden, wird der Sieger höchstwahrscheinlich verpflichtet sein, seinen Titel als Nächstes gegen Bektemir Melikuziev zu verteidigen; andernfalls könnte die Organisation den Titel aberkennen.

Derzeit wartet die usbekische Boxgemeinschaft und die Promoter auf eine endgültige Entscheidung der WBA über das Schicksal von Melikuzievs Herausfordererstatus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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