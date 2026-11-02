Sensationelle Ankündigung: Kommt es zum Weltmeisterschaftskampf zwischen Munguía und Melikuziev?

Der jüngste große Profiboxabend in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, endete für die Boxfans aus Usbekistan mit einer unerwarteten und aufregenden Nachricht.

Der amtierende WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht, der berühmte mexikanische Star Jaime Munguía (47-2, 35 KO) gab nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung offen bekannt, dass er seinen nächsten Kampf gegen unseren Landsmann Bektemir Melikuzievbestreiten möchte (17-1, 11 KO). Dies erklärte er unmissverständlich.

Der Sieg in Riad und die Herausforderung aus dem Ring

Munguía trat in seiner letzten Titelverteidigung gegen den russischen Herausforderer Nikita Zonya (12-1-1, 10 KO) an. Nach einem intensiven Kampf, den der Champion einstimmig nach Punkten gewann, lenkte er unmittelbar nach dem Ende des Duells die Aufmerksamkeit aller auf den usbekischen Boxer:

— Was passiert jetzt? Wer könnte dein nächster Gegner sein? Jaime Munguía: „Es ist noch nicht sicher, aber ich denke, es wird Melikuziev sein. Du bist der nächste Gegner, mein Freund!“

Warum ist der Kampf Munguía gegen Melikuziev unvermeidlich?

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kampf zustande kommt, basiert nicht nur auf einer mündlichen Herausforderung, sondern auf offiziellen Verpflichtungen:

Platz 1 im WBA-Ranking: Bektemir Melikuziev führt das offizielle WBA-Ranking im Supermittelgewicht (168 Pfund) an;

Status als Pflichtherausforderer: Der Verband hat Melikuziev offiziell als Pflichtherausforderer für den Weltmeistertitel bestätigt. Das bedeutet, dass Munguía gegen den usbekischen Knockout-Spezialisten antreten muss, um seinen Gürtel zu behalten;

Einer der spannendsten Kämpfe des Jahres: Das Aufeinandertreffen zweier schlagstarker und offensiv ausgerichteter Boxer gilt auch für internationale Promoter und die Sportveranstalter in Saudi-Arabien als lukrativer Superkampf.

Sollten die Parteien die Verhandlungen erfolgreich abschließen, könnten wir in den kommenden Monaten Zeugen eines Weltmeisterschaftskampfes werden, der für die Geschichte des usbekischen Boxsports von enormer Bedeutung ist.