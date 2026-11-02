Sensationelle Ankündigung: Kommt es zum Weltmeisterschaftskampf zwischen Munguía und Melikuziev?

·3·Sport
Sensationelle Ankündigung: Kommt es zum Weltmeisterschaftskampf zwischen Munguía und Melikuziev?

Der jüngste große Profiboxabend in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, endete für die Boxfans aus Usbekistan mit einer unerwarteten und aufregenden Nachricht.

Der amtierende WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht, der berühmte mexikanische Star Jaime Munguía (47-2, 35 KO) gab nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung offen bekannt, dass er seinen nächsten Kampf gegen unseren Landsmann Bektemir Melikuzievbestreiten möchte (17-1, 11 KO). Dies erklärte er unmissverständlich.

Der Sieg in Riad und die Herausforderung aus dem Ring

Munguía trat in seiner letzten Titelverteidigung gegen den russischen Herausforderer Nikita Zonya (12-1-1, 10 KO) an. Nach einem intensiven Kampf, den der Champion einstimmig nach Punkten gewann, lenkte er unmittelbar nach dem Ende des Duells die Aufmerksamkeit aller auf den usbekischen Boxer:

— Was passiert jetzt? Wer könnte dein nächster Gegner sein?

Jaime Munguía: „Es ist noch nicht sicher, aber ich denke, es wird Melikuziev sein. Du bist der nächste Gegner, mein Freund!“

Warum ist der Kampf Munguía gegen Melikuziev unvermeidlich?

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kampf zustande kommt, basiert nicht nur auf einer mündlichen Herausforderung, sondern auf offiziellen Verpflichtungen:

  • Platz 1 im WBA-Ranking: Bektemir Melikuziev führt das offizielle WBA-Ranking im Supermittelgewicht (168 Pfund) an;

  • Status als Pflichtherausforderer: Der Verband hat Melikuziev offiziell als Pflichtherausforderer für den Weltmeistertitel bestätigt. Das bedeutet, dass Munguía gegen den usbekischen Knockout-Spezialisten antreten muss, um seinen Gürtel zu behalten;

  • Einer der spannendsten Kämpfe des Jahres: Das Aufeinandertreffen zweier schlagstarker und offensiv ausgerichteter Boxer gilt auch für internationale Promoter und die Sportveranstalter in Saudi-Arabien als lukrativer Superkampf.

Sollten die Parteien die Verhandlungen erfolgreich abschließen, könnten wir in den kommenden Monaten Zeugen eines Weltmeisterschaftskampfes werden, der für die Geschichte des usbekischen Boxsports von enormer Bedeutung ist.

Bektemir MelikuzievJaime MunguíaWBAProfiboxenWeltmeisterschaft
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Alvarez und Munguia besiegen ihre Gegner: Details zu den spektakulären Kämpfen in RiadAlvarez und Munguia besiegen ihre Gegner: Details zu den spektakulären Kämpfen in RiadGestern 19:50Wartet Melikuziev noch? Munguias Titelverteidigung gegen Zon angekündigtWartet Melikuziev noch? Munguias Titelverteidigung gegen Zon angekündigt14 Oktober 13:47WBA bestätigt keinen Titelkampf zwischen Munguía und TszyuWBA bestätigt keinen Titelkampf zwischen Munguía und Tszyu10 Oktober 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev vom Titelkampf ausgeschlossen, Mungia findet bequemen GegnerBektemir Meliqo‘ziyev vom Titelkampf ausgeschlossen, Mungia findet bequemen Gegner9 Oktober 08:17Bektemir Melikuziev enthüllt beispiellose Zugeständnisse im Kampf gegen den ChampionBektemir Melikuziev enthüllt beispiellose Zugeständnisse im Kampf gegen den Champion8 Oktober 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev wirft der WBA und Jaime Munguía Respektlosigkeit vor und fordert einen offenen KampfBektemir Meliqo‘ziyev wirft der WBA und Jaime Munguía Respektlosigkeit vor und fordert einen offenen Kampf7 Oktober 07:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer